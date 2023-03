TikTok vai limitar tempo de tela para usuários com menos de 18 anos; entenda

Nesta quarta-feira, 1º, o TikTok anunciou que vai introduzir novas ferramentas com o objetivo de melhorar a segurança de crianças, adolescentes e famílias no aplicativo.

A partir das próximas semanas, a plataforma vai começar a limitar o tempo de tela de usuários com menos de 18 anos para 60 minutos diários. Quando o limite for atingido, os jovens precisarão digitar uma senha para continuar navegando.

“Não há um consenso coletivo sobre quanto tempo de tela é ‘demais’, ou mesmo o impacto do tempo de tela de forma mais ampla. No entanto, o TikTok reconhece que os adolescentes normalmente precisam de apoio extra quando começam a explorar o mundo online de forma independente”, disse a empresa em comunicado.

O tempo de 60 minutos foi determinado por meio de consultas com pesquisas acadêmicas e com especialistas do Laboratório Digital Wellness do Hospital Infantil de Boston, nos Estados Unidos.

TikTok anunciou novas ferramentas de segurança e bem-estar para crianças e adolescentes. Foto: Michael Dwyer/AP

Além da novidade, o TikTok também acrescentou novas funções à Sincronização Familiar do aplicativo. Agora, os pais poderão usar o recurso para personalizar o limite de tela diário de tela dos filhos, incluindo a escolha de diferentes limites de tempo dependendo do dia da semana.

Outra função adiciona é um painel de controle de tempo da tela, que fornece um relatório de tempo no aplicativo, o número de vezes que ele foi aberto, e um resumo do tempo total gasto durante o dia e a noite.

Continua após a publicidade

Por fim, a plataforma vai permitir que pais e adolescentes delimitem um tempo de notificações silenciosas. Com isso, será possível definir um cronograma com horários em que o TikTok pode ou não enviar alertas ao usuário.

“O TikTok continua, também, com a divulgação de informações sobre a Sincronização Familiar para algumas pessoas no aplicativo para ajudá-las a entender as opções que podem ser úteis a elas ou a alguém que conheçam”, completou a empresa.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais