Tom e Gisele, Kim e Kanye, Diana e Charles: por que divórcios de celebridades nos fascinam?

Marylin e Joe. Brad e Jennifer. Brad e Angelina. Elizabeth e Richard. Tom e Gisele. Kim e Kanye. Diana e Charles. Henrique VIII e... aquele monte de esposas. Nosso fascínio por separações de celebridades resiste ao teste do tempo.

Recentemente, os atores Sofia Vergara e Joe Manganiello anunciaram o divórcio após sete anos de casamento. Ariana Grande e seu marido, Dalton Gomez, também pareciam estar terminando. Os fãs vasculhavam as postagens das estrelas nas redes sociais, procurando por qualquer pista sobre o que estava acontecendo – nos dedos anelares, nas expressões faciais e até nas postagens em que as estrelas curtiram.

Os atores Sofia Vergara e Joe Manganiello anunciaram o divórcio após sete anos de casamento. Foto: Danny Moloshok/REUTERS

Você provavelmente não tem amizade com essas pessoas, então por que se importa tanto com elas? Porque lidar com uma separação é uma das coisas mais comuns que uma estrela pode fazer.

“Términos são um negócio que acontece com todo mundo”, disse Alicia Mintz, que apresenta o podcast Trashy Divorces com sua esposa, Stacie Boschma. “Tudo gira em torno do fim. Todo mundo passa por isso”.

Enquanto as definições tradicionais de relacionamento mudam e as taxas de casamento caem, pessoas de todas as idades e origens ainda observam com atenção a vida amorosa das celebridades e até teorizam sobre suas relações. Torcemos para que algumas fiquem juntas e rezamos para que outras abandonem os parceiros que vemos como incompatíveis.

Embora seja fácil glamorizar aspectos da vida das estrelas, como suas férias e guarda-roupas, especialistas dizem que é nas suas dificuldades pessoais e conflitos românticos que vemos nossas próprias vidas refletidas. Em outras palavras, as estrelas são gente como a gente.

Ou talvez nós é que estejamos começando a seguir o caminho das estrelas.

“Estatisticamente, você não tem garantia nenhuma”, disse Mintz. “Você vai ter algum desgosto, e ver o desgosto das outras pessoas talvez ajude você a se sentir melhor com seus próprios perrengues.”

As apresentadoras do Trashy Divorces lançaram episódios aprofundados sobre mais de 500 relacionamentos de celebridades, até mesmo sobre relações que foram longe demais (F. Scott Fitzgerald e Zelda Fitzgerald). Elas também gravaram episódios sobre estrelas pelas quais vale a pena torcer (Vanessa Williams). E tinham grandes esperanças em Grande e Gomez – e também em Vergara e Manganiello, disse Mintz, acrescentando com uma risada que os atores eram “as únicas pessoas que tinham beleza suficiente para ficar com a outra”.

Ariana Grande e Dalton Gomez estão separados desde o início do ano, segundo site. Foto: Reproduçao/ Instagram @arianagrande

Laura Wasser, uma das principais advogadas de divórcio de celebridades de Hollywood, disse que, quer você seja famoso ou não, o divórcio é um “grande equalizador”.

“Todo mundo tem medo, todo mundo passa pelo mesmo tipo de sofrimento” e pela mesma instabilidade do desconhecido, disse ela, acrescentando: “O que deixa as coisas mais difíceis para as pessoas que estão sob os holofotes é que tudo fica muito público”.

Wasser, que já representou Angelina Jolie, Kim Kardashian, Britney Spears e Johnny Depp, entre outros famosos, disse que, apesar das manchetes que relatam separações públicas e polêmicas, os casais de celebridades têm resolvido cada vez mais questões em particular, com mediadores, e não nos tribunais. Ela calculou que cerca de 90% de seus clientes dissolveram seus casamentos dessa maneira.

Laura Wasser, uma das principais advogadas de divórcio de celebridades de Hollywood (que representou Angelina Jolie no divórcio com Brad Pitt), disse que, quer você seja famoso ou não, o divórcio é um 'grande equalizador'. Foto: Carlo Allegri / Reuters

Dá para identificar o esforço coreografado nos bastidores, a tentativa de fechar a porta para especulações e fofocas. Essa abordagem entrou numa nova era em 2014, quando Gwyneth Paltrow e Chris Martin anunciaram seu divórcio usando as agora famosas palavras “desunião consciente”.

“Sempre conduzimos nosso relacionamento de maneira privada e esperamos que, como des-casal consciente”, disseram na época, “possamos continuar da mesma maneira”.

Gwyneth Paltrow e Chris Martin, que sempre conduziram o relacionamento de maneira privada, aparecem juntos em clique raro ao lado da filha, Apple Martin. Foto: Instagram/Stories/@gwynethpaltrow

Wasser se lembrou de uma época, cerca de trinta anos atrás, quando enviados de tabloides espreitavam nos tribunais para examinar documentos públicos assim que eram catalogados. Agora o sistema eletrônico facilita o acesso. Wasser avisa a todos os seus clientes: no momento em que pedirem o divórcio, todo mundo vai saber.

“Algumas pessoas passam pelo julgamento da mídia antes mesmo de entrarem no tribunal”, disse ela. Ao fazer acordos a portas fechadas, “você não passa por toda a difamação do processo”.

Dessa forma, as celebridades estão ajudando o divórcio a se tornar menos tabu e a parecer mais uma parte comum da vida, disse Wasser.

Laura Wasser também representou Johnny Depp no processo de divórcio de Amber Heard. Foto: AP Photo/Steve Helber

Nelson Hernández, terapeuta matrimonial e familiar em San Antonio, disse que o estigma em torno do divórcio ainda afeta muitos casais quando tentam contar a notícia da separação para as famílias. Ele disse que muitas vezes surgem sentimentos de vergonha e julgamento nessas situações e destacou o exemplo de conversas difíceis sobre divórcio dentro de famílias religiosas.

“Para algumas pessoas, dizer à mãe católica que você e seu marido estão se divorciando já é impossível”, disse ele. “Não consigo imaginar como seria estar no centro das atenções quando sua família é composta por um monte de fãs”.

Hernández disse que casais comuns que não são conhecidos do público também tentam controlar a narrativa, assim como as celebridades.

“Muitas vezes, as pessoas procuram a terapia para descobrir qual é sua narrativa, para que os outros não decidam por elas”, disse ele.

Mas muitos fãs de celebridades sentem que fazem parte da narrativa da relação, disse Erika Evans-Weaver, terapeuta sexual e de relacionamento na Filadélfia. Nos feeds das redes sociais, os amigos ficam lado a lado com as estrelas, confundindo ainda mais as linhas da realidade.

“Você vê a postagem da sua amiga e depois vê uma atualização da Sofia Vergara e uma atualização da Beyoncé – tudo se integra no mesmo fluxo de pensamento”, disse ela. “É uma relação fictícia, mas mesmo assim é uma relação. Como você torce por seus amigos, também acaba torcendo pelas celebridades”.

