‘Traumatizando gringos aprendendo português’: conheça o perfil que viralizou ensinando o idioma

Um macaco de pelúcia chamado Severino, um microfone e paródia musicais com expressão da língua portuguesa. Esse é o perfil que alcança mais de 5.4M de seguidores no TikTok e 1.5M no Instagram. Quem está por trás dos vídeos é o cantor, ator e dublador Marcus Eni, que viralizou com o quadro ‘Traumatizando gringos aprendendo português’.

O quadro junta frases e expressões populares que estão presentes no dia a dia dos brasileiros para ajudar os estrangeiros a compreenderem como algumas palavras, por mais que tenham a sonoridade parecida, significam outra coisa.

Nos comentários, os seguidores engajam-se com sugestões para as gravações, como “essa aqui é a Vitória [nome] que torce pro Vitória [time]. E essa aqui é a Vitória comemorando a vitória do Vitória”, “isso aqui é uma freira [pessoa religiosa], isso daqui é uma feira, e isso daqui é uma freira na feira em uma sexta-feira” e “isso aqui é um corredor [maratona], e isso aqui é um corredor [sala]. E esse é o corredor correndo no corredor”.

Também tem seguidores que pedem para que os “gringos” reajam aos conteúdos ou quem disse ficar ainda mais confuso após descobrir a quantidade de mesmas palavras que possuem significados diferentes dentro do português.