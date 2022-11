Travis Scott usa camisa do Brasil em festa com Ludmilla e Ronaldinho Gaúcho

Publicidade

O rapper Travis Scott fez um show grandioso durante este final de semana no Primavera Sound, em São Paulo. Em seguida foi para o Rio de Janeiro, marcar presença na festa de Ronaldinho Gaúcho, onde foi flagrado em fotos vestindo a camisa do Brasil ao lado do ex-atleta e da cantora Ludmilla.

Ronaldinho publicou fotos no Instagram ao lado do companheiro de Kylie Jenner e escreveu: “Sem legenda... segundou por aqui”.

Ludmilla também aparece com o cantor, que estava vestido com a camiseta da Seleção Brasileira e escondeu o rosto, sem deixar sua marca registrada de lado.

Travis Scott no Brasil

Apesar do rapper ter sido confirmado como atração principal para o Lollapalooza 2022, o show foi cancelado, então sua parcipação no Primavera Sound marca a primeira visita de Travis no Brasil. E deve permanecer por mais alguns dias.