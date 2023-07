Trilha sonora de ‘Missão Impossível’ ganha versão sertaneja na viola; veja vídeo

Com a estreia de Missão Impossível 7 na semana passada, o longa voltou a ser bastante comentado na internet e trouxe à tona o cover de um brasileiro. Lyan trouxe para viola a famosa trilha sonora da produção e viralizou nas redes sociais.

O vídeo, originalmente publicado em janeiro, voltou a repercutir na web nesta semana. Nele, o jovem de Alta Floresta (MT) aparece interpretando a música clássica do filme em um cenário de grande produção, com helicóptero, imagens feitas em drone e muito mais. Veja:

O músico faz parte de uma dupla sertaneja com Mayck. O duo possui mais de 700 mil ouvintes mensais no Spotify e, no YouTube, têm mais de 900 mil inscritos.

No ano passado, os artistas participaram do Caldeirão com Mion e apresentaram covers como o de Billie Jean, Michael Jackson. Veja: