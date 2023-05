Urso saindo da hibernação completamente descabelado diverte a internet: ‘Levantei da cama igual’

Um urso divertiu os internautas nesta segunda-feira, 15. Não é pelo simples fato de ser um animal fofinho, mas porque ele surgiu completamente descabelado. Isso mesmo! Em um vídeo publicado no Twitter, o urso desfila sua pelagem branca totalmente desgrenhada, enquanto sai da toca e caminha devagar, aparentemente em um parque, após período de hibernação.

O perfil que postou na rede social o momento curioso não revelou onde e quando as imagens foram gravadas, mas chamou a atenção da web. Muitos ainda disseram que acordam exatamente da mesma maneira, principalmente depois um fim de semana preguiçoso. Até o momento, o vídeo possui 34 milhões de visualizações.

Especialistas afirmam que para enfrentar o frio e a escassez de alimentos no inverno no hemisfério norte, os ursos se recolhem, passando um tempo sem beber, comer, urinar e defecar. É um estado de inatividade, onde os animais também economizam energia para que não precisem caçar no período mais frio.

A hibernação é caracterizada por uma queda na temperatura corporal e passar por ela permite que os animais utilizem suas calorias mais lentamente. Ao contrário do senso comum, nem todas as espécies de urso hibernam.

Un oso saliendo de su periodo de hibernación pic.twitter.com/NjxxCJhVOn — Mauricio Zapata (@mezvan) May 10, 2023

Veja abaixo algumas reações no Twitter:

Mds eu tava literalmente aquele video do urso saindo da hibernação, desmaiei de sono 💀 — D𝚊𝚗Y⁷ 🐉🥢 (@starstoSG) May 15, 2023

me sentindo aquele urso saindo da hibernação dps de dormir por 10h hj — paulo (@kkkkkpaulet) May 15, 2023

Hj levantei da cama igual aquele urso saindo da hibernação, n gostuei — Ana Carolina 🦻🏻♊️ (@kamerhameha) May 15, 2023

Voltei de viagem ontem e passei o dia hoje igual aquele vídeo do urso saindo da hibernação — Batatinha (@_eusiaht) May 13, 2023

todo dia ao acordar eu faço cosplay de urso saindo da hibernação https://t.co/L20Va5BD5Q — natan  (@walterlantzx) May 11, 2023

amanhã depois q eu chegar da faculdade eu vou dormir tanto q vão me confundir com um urso em período de hibernação — Mahina (@ChamaMahina) May 9, 2023

tirei um cochilo entre a consulta e a fisio e to parecendo o urso naquele video saindo da hibernação — joao sem braço (@joaoviitorr_) May 12, 2023