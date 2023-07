Urso se tranca e destrói interior do carro de influenciadora digital nos EUA; assista ao vídeo

Uma influenciadora digital identificada como Alejandra, que tem mais de 52 mil seguidores no TikTok, levou um susto enquanto visitava a região de Lake Tahoe, nas montanhas da Serra Nevada dos Estados Unidos. Ela avistou um urso selvagem trancado dentro de seu carro e compartilhou o momento inusitado na rede social. Esse tipo de animal é bastante comum na região.

O urso marrom estava trancado no Toyota Corolla de Alejandra. Com calma, ela narrou toda a situação, mesmo vendo o animal tirar a borracha das portas e acabar com o forro da porta do lado do passageiro. O urso ainda teve tempo de ir até o banco de trás do veículo e fazer suas necessidades.

Em outro vídeo, a influenciadora contou que trabalha com planejamento de casamento e que precisava do carro para ir até os locais das cerimônias. Além disso, que não esperava que um urso entraria no veículo.

Ela pediu ajuda a polícia local, que conseguiu espantar o animal. Ao final, ela agradeceu o apoio dos seguidores e contou que o seguro vai cobrir todas as despesas.