Vendedor ambulante viraliza ao salvar filhote de cachorro em rodovia um dia após a morte de seu cão

O vendedor ambulante Irineu, que se denomina “Camelô com humor” no TikTok, viralizou na rede após salvar um filhote de cachorro em uma rodovia um dia depois da morte de seu cão. “Olha para vocês verem o que é a vida. Ontem morreu o meu cachorro, passei a noite triste. Mas olha quem eu achei abandonado: um cachorrinho, quase morrendo atropelado na BR”, disse Irineu com o cãozinho dentro da mochila.

O vídeo já soma mais de 3 milhões de visualizações e 584 mil curtidas. “Você acha que eu vou deixar ele morrer? Vou nada. Onde comem dois, comem três. Vamos para casa”, brincou no registro.

Irineu agora mostra o dia a dia de Leandro no TikTok. Foto: Reprodução de vídeo/TikTok/@irineuarioff

Irineu também compartilhou um vídeo que mandou para a esposa contando sobre a adoção do cachorro. “Vou acabar o casamento por causa de tu (sic), porque a mulher vai me matar por sua causa”, disse.

O vendedor já cuidava de dois cãezinhos, Pretão e Pano Sujo, além do que havia perdido no dia anterior, e mostrou o encontro do novo cachorro com os outros dois. O cão já ganhou até nome, Leandro, e Irineu continua mostrando o dia a dia do animal na rede social.

Nesta quarta-feira, 26, ele publicou um vídeo agradecendo a um seguidor que o ajudou a comprar remédios para o novo cãozinho. “Quero agradecer ao Danilo, que mandou um pix de R$ 50 para que eu comprasse remédio contra pulgas para o Leandro. Eu não pedi, porque eu trabalho e a gente dá um jeito, mas ele se ofereceu de coração”, contou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais