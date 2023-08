Vídeo de chá revelação em Goiás viraliza e gera revolta por possível maus-tratos a animais; veja

Em Santa Helena de Goiás, um vídeo de chá revelação tem sido alvo de intensa discussão e indignação nas redes sociais. As imagens mostram dois cavalos com fogos de artifício acoplados às suas selas. Ao serem acesos, os fogos liberam uma cor rosa, indicando o gênero do bebê a ser revelado. Durante o vídeo, é evidente o desconforto e o medo dos animais, culminando com a queda de um dos cavalos, claramente perturbado pela situação.

O Deputado Estadual Delegado Eduardo Prado, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos animais, reagiu ao vídeo em suas redes sociais com uma mensagem. “A idiotice não tem limites! Os animais claramente estão desconfortáveis, com medo e reagiram para se protegerem. E há quem ache que eles são os errados dessa história”, escreveu.

O parlamentar, que lidera a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, enfatizou a necessidade de responsabilização: “O caso aconteceu em Goiás e já está sendo investigado pelos nossos embaixadores. Não vamos permitir que isso passe despercebido. Reprovamos essa prática e queremos punições exemplares para quem maltrata os animais.”

Uma prática recorrente

Em 2022, outro vídeo de chá revelação gerou indignação nas redes sociais. Um casal tingiu as águas de uma cachoeira de azul no rio Queima-Pé, em Tangará da Serra, Mato Grosso, para anunciar o sexo do bebê. Após a divulgação, os vídeos foram deletados, mas já tinham circulado amplamente pela internet. A Prefeitura de Tangará da Serra confirmou o incidente e enviou uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente para avaliar os danos. Muitos internautas criticaram a atitude, e houve sugestões de que o casal poderia ser acusado de crime ambiental.