Vira-lata que ficou famoso após aparecer em show de Marina Sena é adotado

O famoso cachorrinho vira-lata que ficou conhecido após aparecer no show da cantora Marina Sena, em Recife, foi adotado. Após levar os internautas à loucura, o caramelo teve um final feliz.

Conhecido popularmente como Caramelo Cultural, o pet era cuidado por algumas pessoas que frequentavam a praça onde o show foi realizado. Além da apresentação da cantora, o vira-lata havia participado de outros espetáculos como de Lia de Itamaracá, no Quartel General do Frevo e, além de tudo, participou do ensaio geral de abertura com Maestro Forró e sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério.

Famoso por onde passava, Caramelo estrelou matérias, posts e ganhou até um perfil não oficial no Instagram, que seria usado para ajudar no processo de adoção.

Antes de ser adotado, foi levado ao Hospital Veterinário de Recife, onde passou por alguns exames e recebeu as vacinas necessárias. Após toda a triagem, mais de 20 pessoas estavam interessadas na adoção, mas os escolhidos foram a família Coelho, sendo Mauro Rossiter, 43, e Narele Coelho, 41, pais de dois adolescentes, e agora, pais de pet.

A parte difícil era escolher um nome para o novo integrante, mas após fazer uma enquete nas redes sociais do próprio perfil do Caramelo, o nome que recebeu mais votos foi Frevo. Sendo assim, agora ele se chama Frevo Caramelo Cultural.

A família está feliz e pronta para levá-lo para curtir todos os carnavais que estão por vir.