Youtuber admite que causou queda de avião para obter visualizações; entenda

O youtuber Trevor Jacob, de 29 anos, admitiu que causou intencionalmente a queda de um avião para ganhar visualizações na plataforma. Ele vai se declarar culpado por obstruir a investigação sobre o caso.

Segundo comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o jovem concordou em admitir culpa por ter limpado o local do acidente e coletado os destroços para tentar encobrir a farsa.

O caso aconteceu entre novembro e dezembro de 2021 no condado de Santa Bárbara, perto de Los Angeles, na Califórnia. Por se tratar de um acidente aéreo, foi parar na Corte Federal do estado.

Na época, Trevor publicou o vídeo com o título “Eu bati meu avião”, fazendo parecer que a aeronave teve problemas durante o voo. Nas imagens, ele xinga e pula do avião, já equipado com um paraquedas e câmeras.

Youtuber Trevor Jacob filmou a si mesmo pulando de avião. Foto: Reprodução de vídeo/Youtube/TrevorJacob

Segundo ele, o vídeo foi gravado como parte do contrato de uma campanha publicitária com uma marca de carteiras e, por isso, ele tentava aumentar o engajamento da publicação. Até o momento, o vídeo tem mais de 3 milhões de visualizações.

O youtuber pode pegar até 20 anos de prisão, a pena máxima para o crime de obstrução de uma investigação federal nos Estados Unidos. Em abril de 2022, ele teve sua licença de piloto revogada.