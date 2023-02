Desfile Pet de graça para passar o carnaval com o seu cão

Pensou em se divertir no carnaval, mas não quer deixar seu melhor amigo em casa? Proveite e vá com ele! A Petlove preparou um bloco pensado especialmente para os cães curtirem com seus humanos. O "Desfile Pet" foi pensado para unir diversão e segurança para quem não abre mão da festa e nem da companhia dos filhos de quatro patas.

Cães e tutores terão bloquinho especial. CRÉDITO: DIVULGAÇÃO Foto: Estadão

O evento acontecerá no dia 26 de fevereiro (domingo) no período matutino (das 8h30 às 11h), de forma gratuita no Quintal Petlove, cachorródromo localizado no Parque Ibirapuera. A entrada do público será liberada pelo portão 6. No dia os pets e seus tutores poderão participar de três categorias de concursos de fantasias, com concentração, desfile, cervejas e sorvetes para a cachorrada, além de água para hidratação e brindes. Até samba-enredo oficial terá no encontro.

Toda a dinâmica foi pensada para promover a melhor experiência, priorizando o bem-estar de todos os foliões presentes. Dessa festa, estão excluídos gatilhos estressantes para os cães, como música alta e horários de calor intenso.

O concurso, que será realizado no dia, vai eleger as melhores fantasias em três categorias (dupla de cão e tutor, pet individual e grupo de cachorros) no qual os participantes serão julgados por um júri composto por pet embaixadores da marca e tosadores (groomers). Os vencedores irão subir no pódio para receber uma premiação especial, que inclui um ano de plano de saúde pet da Petlove.

Para participar gratuitamente, é necessário fazer inscrição prévia via e-mail quintal@petlove.com.br ou retirar a ficha no quiosque da marca localizada no Quintal da Petlove. O concurso será liberado para os 50 primeiros inscritos e o kit deverá ser retirado até às 9h no dia do concurso, também na loja da marca no Ibirapuera.

"Idealizamos o Quintal da Petlove para que tutores e pets possam aproveitar o dia a dia em um ponto de encontro convidativo e seguro na maior metrópole do país, com uma agenda de ativações diversas para promover a diversão de toda a família. O nosso Desfile Pettem como prioridade o bem-estar e a segurança de todos os presentes, em especial os cães. Por isso optamos pelo bloco em esquema de matinê, para evitar as altas temperaturas do solo e o calor intenso, e, também, em uma data fora das grandes aglomerações. Nossa expectativa é recebermos cerca de 200 pets no dia da folia", comenta Filipe Botton, Head de Comunicação e Marca da Petlove.

SERVIÇO:

Desfile Pet - Bloquinho de Carnaval pet friendly

Data: 26 de fevereiro

Horário: 8h30 às 11h

Local: Parque Ibirapuera -- Av. IV Centenário, Portões 5 e 6, Vila Mariana, São Paulo, SP.

Entrada gratuita.

Concurso Petlove

Inscrições gratuitas até 25/2 via e-mail quintal@petlove.com.br ou retirada de fichas físicas na loja da marca ao lado do Quintal da Petlove

