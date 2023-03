FIM DE SEMANA: Pet Day promete atrações para você se divertir com seu cão em SP

Que tal levar seu dog para passear no fim de semana e se divertir? Os shoppings estão investindo cada vez mais em programações para levar seu pet em passeios ou para fazer compras. São atrações até inusitadas, como oferecer massagem, terapia Reiki, coloração e até mapa astral (do pet). E isso é muito bom para quem tem um cão e não quer deixar o seu melhor amigo sozinho em casa.

Entre os dias 31 de março e 2 de abril, o Shopping Pátio Higienópolis apresenta o seu tradicional "Pet Day", programação que inclui atividades sociais, recreativas e educativas para pets e tutores, com entrada gratuita.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO E FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DO MUNDO ANIMAL: FACEBOOK | INSTAGRAM

Massagem, terapia Reiki, coloração, mapa astral (do pet), Feira de Adoção e outras atividades educativas para cães e seus tutores acontecem durante três dias. CRÉDITO: Divulgação/Pátio Higienópolis

A programação começa em 31 de março, às 11h, e se estende até o domingo, 2 de abril, às 20h.

Desfile de Fantasias - No sábado (01.04), às 16h (Vão Central), acontece o tradicional desfile de fantasias, quando tutores e seus cãezinhos desfilam com fantasias tão inusitadas quanto a imaginação permite. A apresentação é da jornalista Marcele Becker, fundadora da ONG Ampara, que recepcionará na passarela 40 cães pré-inscritos - desses, serão escolhidas as duplas (tutor e pet) vencedoras e todos recebem certificado de participação.

As inscrições podem ser feitas de 22 a 31 de março, no Concierge (Piso Higienópolis), de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingo, das 14h às 20h. As vagas são limitadas e serão preenchidas, por ordem de chegada, até o limite de 40 participantes. Somente não podem participar os cães de caça, além de Pitbull, Dobermann, Hottweiller e Bull Terrier. Todas as atividades são gratuitas, sujeitas à fila de espera e a participação é por ordem de chegada.

Continua após a publicidade

Tutores e seus cãezinhos desfilam com fantasias inusitadas. CRÉDITO: Divulgação/Pátio Higienópolis

Conheça a programação completa:

31/03 (sexta)

Aplicação de Reike (pet), das 14 às 20h (Piso Pacaembu).

1/04 (sábado)

Continua após a publicidade

Desfile de Fantasias, a partir das 16h (Vão Central)

Massagem pet, das 14h às 20h (Piso Pacaembu).

Dias 1 e 2 de abril

Caricatura - Cartunista estará à disposição para desenhar o pet de estimação; das 14h às 20h (Piso Pacaembu).

Domingo, 2 de abril

Continua após a publicidade

Coloração Pet - O cão pode colorir seus pelos com tinta atóxica, específica para esta finalidade; das 11h às 20h (Piso Pacaembu)

Horóscopo pet - das 14h as 20h (Piso Pacaembu)

Atividades Contínuas- 31.03 (sexta) a 02.04 (domingo)

Feira de Adoção em parceria com a ONG Encontrei um Amigo, exposição de cães para adoção, das 11h às 20h (Boulevard)

Oficina Infantil - As crianças podem criar a placa da casinha do seu pet, além de acessórios para muitas brincadeiras, como bandanas, laços e colar de miçangas (Piso Pacaembu, das 11h às 20h)

Pet Place - Atividade recreativa que incentiva o cachorro, sob a orientação de um profissional treinado, a percorrer um circuito de obstáculos, como túneis e escadas, Ao completar o trajeto, os pets ganham sua recompensa, como reconhecimento pelo seu esforço (Piso Pacaembu, das 11h às 20h). Exceto para cães de guarda, como as raças Pitbull, Dobermann, Hottweiller, Bull Terrier.

Continua após a publicidade

Foto Pet - Um fotógrafo vai registrar os melhores ângulos do pet, em cenários instagramáveis (Piso Pacaembu, das 12h às 18h)

SERVIÇO:

O Pátio Higienópolis fica à avenida Higienópolis 618, São Paulo, SP. Para mais informações, www.patiohigienopolis.com.br e @patiohigienopolis nas redes sociais.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO E FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DO MUNDO ANIMAL: FACEBOOK | INSTAGRAM