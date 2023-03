Que tal medidar com seu pet?

Sabe-se que a meditação tem muitas vantagens para saúde física e mental do ser humano. E que tal fazer isso com o seu animal de estimação?

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO E FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DO MUNDO ANIMAL: FACEBOOK | INSTAGRAM

Monge Satyanatha. Crédito: arquivo pessoal

A WeWork, líder global em espaços de trabalho flexíveis e o aplicativo Atma, da Vivo, se unem para promover sessões de meditação com o Monge Satyanatha, na quarta-feira, 22, na cidade de São Paulo. Serão três encontros, exclusivos para membros da WeWork, e um deles será petfriendly, quando os participantes poderão levar seus bichinhos para meditar junto com eles.

Em busca de equilíbrio e felicidade, há alguns anos Satyanatha chegou ao monastério Kauai Aad Heenam, no Havaí, onde viveu por sete anos. Hoje, o especialista em meditação divide seus conhecimentos com o intuito de promover o bem-estar e ajudar as pessoas. Ele é um dos instrutores cuja voz guia os usuários do Atma, que registra mais de 2 milhões de downloads.

A preocupação com o bem-estar de suas comunidades é o que une a WeWork e o Atma, que tem mais de 1.000 meditações exclusivas para ajudar no controle da ansiedade, diminuir o estresse e melhorar a qualidade do sono. O app, disponível para qualquer pessoa, oferece meditações guiadas para todos os níveis, com duração de 1 a 30 minutos, além de ter uma seção especial para crianças. Recentemente, também passou a contar com músicas, sons e meditações para cachorros e gatos. A ideia é proporcionar opções que gerem bem-estar aos animais e os incluam nas práticas com seus tutores meditadores.

A ação é gratuita e exclusiva para membros da WeWork, que podem se inscrever para uma das três sessões de meditação de 30 minutos, que ocorrerão no dia 22/03, em um espaço ao ar livre da WeWork Rio Claro, tornando o momento ainda mais relaxante. Felipe Rizzo, CEO da WeWork no Brasil, reforça a importância do bem-estar como valor para empregados e empregadores no contexto de trabalho atual.

Continua após a publicidade

"Em nossas pesquisas, os entrevistados admitem a importância de ter espaços presenciais para convivência profissional que incentivem a conexão de qualidade. E essa conexão que impulsiona o bem-estar não ocorre somente em atividades diretamente relacionadas ao trabalho. Pode ser por meio de uma ação de meditação como essa que estamos promovendo ou no contato com pets - e grande parte das unidades da WeWork são pet friendly", explica Rizzo.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO E FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DO MUNDO ANIMAL: FACEBOOK | INSTAGRAM