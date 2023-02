100 anos de joias e de estupidez

Uma centenária crônica mais atual do que nunca.

Ando relendo a obra de António de Alcântara Machado. Infelizmente está um pouco esquecida para meu gosto. O autor de Laranja da China é um dos maiores prosadores do modernismo. Merecia todos os nossos holofotes bem acesos.

Descobri, reexaminando seu material, uma crônica chamada Um público de escol... Foi publicada no Jornal do Comércio (São Paulo), no dia 1º de junho de 1923, na coluna Só aos Domingos.

Reproduzo aqui trechos do texto, para depois fazer um brevíssimo comentário como epílogo. O leitor notará que a narração de Alcântara Machado fala por si.

"(...) A cena das mais arrebatadoras: dois amantes separavam-se num momento de cólera.

(...) A heroína, que uma grande artista vivia com impressionante verdade, era toda ela um coração que sangrava. Presa de uma desesperação irreprimível, cuspia na face do amado imprecações e insultos, maldições e blasfêmias.

(...) Era horrível e era sublime.

(...) No entanto, o público ria, ria perdidamente, ria estrepitosamente... Era uma gargalhada sem fim, como só as sabe provocar num teatro de quinta ordem a chalaça mais reles. Parecia que as cadeiras faziam cócegas nos espectadores, obrigando-os a gargalhar como doidos.

(...) Esse contraste era produto exclusivo da suma ignorância do público. Inculto, portanto, indiferente à beleza, vendo no teatro um simples divertimento social, não uma expressão da inteligência e da arte humanas, como poderia ele compreender o verdadeiro sentido da obra que se representava?

(...) Na ação dramática que se desenvolvia ante seus olhos só o impressionava, só o podia impressionar a mímica dos intérpretes. Como não percebia o que ela expressava, ria naturalmente dos esgares, das contorções, dos gestos impetuosos, das atitudes raivosas, da choradeira, do barulho...

(...) Isso não se deu nem na Zambezia nem na Patagônia, como seria de esperar, mas nesta cidade de S. Paulo, há menos de quinze dias, no Teatro Sant'Ana, quando a Companhia de Comédia Francesa, dirigida por Gabrielle Dorziat, representava Sapho, de Daudet e Bellot...

(...) De cem pessoas que assistem aos espetáculos, trinta são burgueses endinheirados, cuja única preocupação é mostrar que entendem francês, mas que durante a representação ficam sempre de olho nos vizinhos para saber quando devem chorar e rir; trinta são marselhesas cheias de joias e de estupidez, que devem ser incluídas entre aquelas criaturas de que fala Ovídio na "Ars amatoria, lib. I. v. 99" (*); vinte são casquilhos que desejam tão somente "matar saudades da divina Cidade Luz"; quinze vão em busca de sensações novas, qualquer coisa bem picante que cheire a Montmartre; e cinco, só cinco, geralmente nas torrinhas, muito encolhidas, muito acanhadas, lá se acham - oh! irrisão! - por mero prazer intelectual..."

Minha prometida apreciação final: este texto do Jornal do Comércio fará 100 anos em junho. A evidente conclusão é a de que o público "de escol...", ironizado por A. de A.M., ficou ainda mais "de escol..." na atualidade. No mau sentido, evidentemente. Nem ao teatro vai mais, preferindo se divertir destroçando quadro de Di Cavalcanti, relógio de Balthazar Martinot, escultura de Frans Krajcberg e outros tesouros do patrimônio público.

A conclusão de A. de A.M. em sua crônica de 1923 se ajusta, como uma luva, a certas camadas da audiência brasileira de 2023:

(...) É claro que um público dessa estofa não está à altura de compreender e apreciar devidamente uma obra dramática por mais simples que ela seja, de sentir-lhe a beleza, a vibração, a harmonia.

Ou seja, o genocídio também foi cultural.

(*) Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae.