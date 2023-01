20 máximas catadas sobre a Copa do Catar

"Jogador tem que ser completo como o pato, que é um bicho aquático e gramático".

(Vicente Matheus)

(Pixabay)

- Conclusão sobre a participação do Brasil na Copa do Catar: se convocassem o time do Santos, no lugar da seleção, seríamos campeões.

- Estamos vingados. Numa Copa, a Alemanha perder de 2X1 para o Japão equivale àquele 7X1 no Brasil.

- Primeiro, aqui acabou a F-1. Depois o tênis, o vôlei, o futebol. Agora, só falta acabar o jogo do bicho.

- Pelo menos não passamos o vexame de perder para a Argentina - disse o poliana.

- Dançaram tanto no Catar que acabaram dançando.

- Neymar pode ser bom de bola, mas não é bom da bola.

- Mais desestruturado do que dono de boteco no dia da eliminação do Brasil na Copa.

- Se são oito seleções classificadas, por que as quartas de final da Copa não se chamam oitavas?

- Comer carne de ouro não significa estar por cima da carne-seca.

- O grande perdedor dessa Copa foi o salto alto.

Continua após a publicidade

- Não somos mais os melhores no futebol. Mas ninguém nos supera em permanência na porta do quartel.

- O jogo Brasil X Croácia foi mais feio do que ressaca de licor de ovos.

- Seleção Brasileira. O catado do Catar.

- Uma seleção de pombos ia acabar cagando na cabeça dos torcedores.

- Messi ganha 112.328 euros, por dia. Fora vale-refeição e transporte.

- 62 milhões de brasileiros estão mais esfarrapados do que as desculpas do Tite.

- Son, da Coreia do Sul, e Neymar têm uma semelhança: ambos são mascarados.

Continua após a publicidade

- O Brasil só vai ser hexa quando outra seleção for penta.

- Futebol é 10% físico e 90% euro.

- A Era Tite já era.