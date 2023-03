38 anos na frequência da anormalidade

"Nós sentimos muito, mas é inevitável, está entrando no ar a Rádio Matraca."

(Ilustração de Carlos Castelo no PlaygroundAI)

Eu já tinha entrado num estúdio profissional de rádio. Foi no da Excelsior FM, no programa Senhor Sucesso, comandado pelo notável Maurício Kubrusly. O jornalista foi um grande encorajador do grupo Língua de Trapo, do qual fui um dos colaboradores. Vira e mexe, nos chamava para uma participação especial. Nessa vez em que pisei nos estúdios globais, realizamos uma performance humorística durante uma transmissão natalina. Escrevi esquetes desancando Papai Noel, fizemos algumas vozes e imitações.

Nada se compara, no entanto, a comparticipar do seu programa de rádio próprio. Foi o que me aconteceu num certo dia do ano de 1985.

Até hoje me vejo subindo aquelas rampas niemeyerianas da Reitoria da Universidade de São Paulo. Chegando ao andar onde ficavam as dependências da USP FM, entrou em minhas narinas um cortês aroma de café de coador recém-elaborado.

Um dos técnicos estava postado à frente da mesa de som e os colegas Laert Sarrumor, Lizoel Costa e Ayrton Mugnaini Jr. me aguardavam, ansiosos. Testavam graves e agudos em microfones gigantes, que lembravam guindastes do porto de Santos.

O ambiente era bem acolhedor. A minha agonia pré-eventos artísticos, contudo, marcava presença. Sempre tive dificuldades em me expor. O rádio, por seu lado, me era mais palatável. A única plateia era o sonoplasta, Heitor Cozzi, mais ninguém. Quando a massa fosse ouvir a patacoada, dali a uns dias, eu não precisaria confrontá-la.

Nossa ideia inicial era criar um coletivo multimídia. Que gravasse álbuns, fizesse shows, atuasse em rádio (eu, ao menos, nunca apreciei TV) e editasse jornais, revistas. Naquele ano havíamos ticado todos os objetivos. O Matraca, nosso órgão de desimprensa, estava presente em todas as bancas e livrarias do circuito alternativo paulistano.

No dia 23 de março de 1985, eu jogava, ao éter, a frase fundadora da Matraca: "nós sentimos muito, mas é inevitável, está entrando no ar a sua PR-Cardan, Rádio Matraca, limitada, bem limitada, operando na frequência da anormalidade".

Aos 26 anos não imaginava que, 38 mais tarde, ela ainda estaria entre nós, todos os sábados, às 17 horas.

Em sua primeira edição, a Matraca já trazia muitos dos genes que caracterizariam o próprio grupo Língua de Trapo. Comerciais nonsense usando neologismos joyceanos, uma transmissão iconoclasta da Santa Missa como se narrada por Osmar Santos, paródias de todos os lugares comuns do mundo radiofônico etc.

Há anos, o programa não conta com minha participação. Sem dúvida, melhorou muito em função disso.

Mas sempre ouço, com prazer, os colegas fazendo das suas. Surfar, por tantas décadas, na frequência da anormalidade é para poucos privilegiados.