A gente não quer só comida

Uma prosaica, mas necessária, indicação de livros para o Natal.

(Rawpixel)

Eu sei que é percorrido demais, em dezembro, publicar textos com recomendações literárias a fim de presentear amigos secretos em confraternizações e quetais. Sucede que, nos últimos quatro anos, houve tamanho desmonte em nossa Cultura que me rendo à obviedade e sugiro alguns livros para o Natal.

Principio por Lima Barreto. Houve uma positiva lufada desse autor recentemente entre nós. Poucas vezes, uma ação conjunta de marketing foi tão benigna ao país. Afonso Henriques precisa mesmo ser lido e relido, já que, abraçado a seu rancor, acabou sendo um dos autores mais críticos em relação ao Brasil da Velha República. Estão lá em suas folhas os mesmos descalabros do Brasil da atual Nova República: a corrupção, o nepotismo, a falsa moral, o racismo e até o football, esporte execrado pelo escritor.

Para uma leitura macro de Lima Barreto há no mercado o completíssimo box, Lima Barreto - Obra Reunida. Nele estão todos os romances, boa parte dos contos, muitas das crônicas, diários etc.

Para quem quer apreciar todos os contos mesmo - e é muito recomendável - Contos Completos de Lima Barreto traz tudo e mais um pouco. Além de uma alentada apresentação de Lilia Schwarcz, autora do notável estudo Lima Barreto, triste visionário.

Os curiosos pela verve satírica do carioca se deliciarão com Sátiras e outras Subversões, onde a metralhadora verbal do criador de Numa e a Ninfa canta em alto e bom som.

Como veem, não será por falta de alta Literatura que a Cultura no Brasil soçobrará.

No quesito biografia temos uma saída agorinha do forno que promete: a de Fernando Pessoa, com nada menos do que 1135 páginas. Só a cronologia e a árvore genealógica materna do(s) poeta(s) ocupam dez páginas. Pode parecer exagerado um catatau dessa magnitude, entretanto, para retratar a vida de tantos heterônimos não existiria outro meio para seu autor, Richard Zenith. Este me pareceu bastante aparelhado para narrar o caminho das pessoas de Pessoa. Zenith traduziu para o inglês a poesia de João Cabral de Melo Neto e Carlos Drummond de Andrade. É também tradutor de Camões, de Sophia de Mello Breyner Andresen, de poetas portugueses contemporâneos, e do próprio Pessoa.

Depois que o Jabuti criou a premiação para o romance de entretenimento, uma sugestão de livros não pode deixar de citar ao menos um. Escolhi Desenhos Ocultos, de Jason Rekulak.

A história conta que, aos 21 anos, Mallory Quinn precisa trabalhar. A jovem consegue um emprego na casa de Ted e Caroline. Sua função é tomar conta de Teddy, o filho de cinco anos do casal. Ela constrói laços com o menino, doce e tímido, que nunca larga seu caderno e seu lápis. Em seus desenhos, os elementos de sempre: árvores, coelhos, balões. Mas, um dia, algo diferente surge no papel: um homem em uma floresta, arrastando o corpo inerte de uma mulher. Mallory necessita então correr contra o tempo para decifrar as imagens e salvar Teddy antes que seja tarde demais.

A premissa não é muito diferente da dos thrillers usuais. A originalidade, contudo, fica por conta dos desenhos de Teddy, que ilustram o livro, e ajudam a turbinar a assustadora narrativa. Ótima leitura descompromissada para o recesso de fim de ano.