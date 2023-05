7 de setembro de 1972

"Nós todos que tivemos o privilégio de testemunhar este grande momento do Sesquicentenário".

(Por Carlos Castelo no PlaygroundAI)

- ... certo de que a História deve ser entendida como um processo de mudança, valendo as lições do passado para iluminar os rumos do porvir, quisera, neste fecho do Dia do Sesquicentenário, que todos refletíssemos sobre o nosso tempo e os tempos vindouros...

Bem na hora da Voz do Brasil estamos saindo do Jardim do Coreto, em São Roque. O rádio não oferece outra opção, somente o discurso do Garrastazu.

Luiz Carlos, primo mais velho e recém-habilitado, dirige o Fusca. Naquele local montam guarda duas profissionais por nome Geni e Diamantina. A dupla segue conosco para um passeio. Olho para as balzaquianas, desconfiado. Geni, de compleição mais para o obeso do que para o delgado, é baixinha e atarracada. Diamantina é alta e larga. O vestido preto, com bolinhas brancas, que traja lembra um enorme abajur.

- ...assim como fomos beneficiários do patriotismo daqueles que fizeram a Independência, para que fôssemos hoje uma nação soberana, de nós depende, também, que a multidão incalculável dos compatriotas que nos hão de suceder encontre um país amadurecido e poderoso, capaz de contribuir para a solução dos grandes e graves problemas que afligem o mundo...

O Fusca escala heroicamente o morrinho e depois estaciona em frente à mata. O forte de Luiz Carlos não é a generosidade. Diz que o carro lhe pertence, logo vai ficar com Geni no calorzinho do automóvel. Eu que me acomode com Diamantina na natureza.

- ...este é o nosso compromisso, o desafio que enfrentamos todos nós. O penhor da segurança, da paz e da felicidade dos que hão de vir, assim como a fórmula do bem-estar presente, é a nossa fidelidade ao interesse nacional, o nosso trabalho construtivo, a nossa confiança, a nossa união...

Adentramos na brenha. No caminho começo a questionar o que faço ali. Porque estou, numa temperatura de congelar pinguins, seguindo um abajur. Contudo, algo me ordena a seguir em frente. Diamantina conhece o ambiente. Logo encontra a clareira. No ato, passa a se desvencilhar do saião. Ao mesmo tempo em que se desnuda, reza uma prece pedindo que Deus nos proteja dos bichos ruins da floresta. Ao terminar a oração, me vê parado diante dela.

- Vai ficar aí? - ela diz, marota.

Proponho:

- E se eu pagar adiantado? Você diz pra eles que fizemos tudo?

- ...peço a Deus que as motivações do Sesquicentenário sejam inspiração permanente para a obra de renovação e mudança em que estamos todos empenhados, em proveito do desenvolvimento fundado na justiça social...

Ela gargalha. Deita-se sobre o capim e pergunta:

- Gosta de doce, guri?

Com o rosto em brasa, apesar do vento gélido, tartamudeio:

- Gosto.

Ela abre as pernas e conclui:

- Então vem pra confeitaria!

- ...com vontade e imaginação, energia e coragem, trabalhemos ainda mais firmes na luta do dia a dia, nós todos que tivemos o privilégio de testemunhar este grande momento do Sesquicentenário.