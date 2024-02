Tio Olímpio sempre foi o fora da curva da família. Em especial, no quesito casamento. Tanto no ramo materno, quanto no paterno do nosso grupamento, os pares eram como elefantes: uma vez unidos pelo matrimônio, morriam no matrimônio. Não eram poucos os casos de bodas de ouro, diamante.

O tio, no entanto, sempre se casou fora da caixa. Uniu-se, de papel passado, quatro vezes. Sem contar os "por fora".

O interessante é que, ele mesmo assumia que fora chifrado em todos os compromissos. Definia-se com um ser gregário crônico, que, apesar dos pesares, necessitava da companhia de uma parceira. Em assim sendo, nunca foi devoto de desquites, divórcios e quetais. Só os cumpria por obrigação legal.

Quando tinha lugar os almoços de domingo, aniversários, ou réveillons, o assunto sempre eram os relacionamentos de tio Olímpio. E era ele mesmo a narrar, com toda espontaneidade do mundo, as suas inusitadas histórias sentimentais.