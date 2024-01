Um miniensaio sobre a exegese heurística do artista pernambucano.

PUBLICIDADE Nas intricadas veias da música popular brasileira, em particular nas sinuosidades do kitsch, reside uma preciosidade de inquestionável valor: Maconheira, composta e interpretada por Oswaldo Bezerra. Esta obra é um poço profundo de complexidades sociais, morais e filosóficas, expressando com acuidade a interseção entre amor, decepção e os estigmas sociais relacionados ao uso de substâncias ilícitas. Maconheira emerge como um estandarte de resistência cultural, cravando suas raízes nas profundezas da tradição musical do país. Bezerra, com uma habilidade ímpar, entretece uma narrativa que traslada o plano da mera canção de desamor, adentrando um terreno repleto de nuances sociais e culturais. A letra se inicia com a clássica temática do engano amoroso, mas rapidamente se desdobra em uma crítica mais ampla sobre julgamentos morais e preconceitos.

Olha o quanto eu me enganei

Na verdade, eu te amei

Porque não te conhecia

Mas logo fui avisado

Que esse tal de baseado

Você fuma todo dia

A protagonista da canção, referida pejorativamente como uma adicta, é um exemplo crítico da perpetuação do estigma associado às mulheres que desafiam as normas sociais ortodoxas. Ao retratá-la de forma negativa, Bezerra não apenas espelha a visão societal predominante, mas também incita um confabular mais profundo sobre a preterição das minorias.

Ela sentava lá na praça

Só via subir fumaça

Quando a polícia chegou

Lhe tomou logo um pacote

E meteu logo o chicote

E pra chave lhe levou

A canção não se furta de abordar mais um interdito: o consumo de cânhamo-da-índia. O "bagulho", mais do que um mero objeto na narrativa, torna-se symbola esse alicuius rei da rebeldia contra o status quo, desafiando as políticas de drogas e as normas rígidas do Estado. Este elemento da letra serve como uma alegoria para a luta contra o autoritarismo e a opressão, espelhando a contínua batalha pela autodeterminação individual e coletiva. O que paradoxalmente contrasta com a última estrofe da canção:

Mentirosa,

Fofoqueira, sem vergonha,

Que mulher mais vagabunda

Fumadeira de maconha

Theodor Adorno, em sua crítica incisiva da cultura de massa e da indústria cultural, poderia ver nesta passagem um reflexo da "cultura como mercadoria" (Kultur als Handelsware), onde tais representações são tanto produto quanto reprodutoras de uma sociedade capitalista alienada. Como ele argumenta em "Dialética do Esclarecimento", coescrito com Max Horkheimer, a cultura popular muitas vezes eterniza ideologias e normas comunitárias prejudiciais, reforçando assim a estrutura de poder existente. Neste contexto, a descrição depreciativa da mulher como "fumadeira de maconha" pode ser vista como uma manifestação da lógica argentária que busca aviltar aqueles que se desviam dos preceitos sociais aceitos, reforçando assim a conformação social prevalecente.

Maconheira, longe de ser uma simples cantiga popular, é um microcosmo das tensões socioculturais que permeiam a nossa sociedade. Através da lente de Oswaldo Bezerra, a obra se revela como um manifesto poético pós-moderno que desafia as convenções, questiona a moralidade e ilumina as sombras do apartheid e preconceito.

Assim Maconheira deve ser vista: como um artefato cultural de inestimável valor, que oferece uma janela única para as complexidades da experiência humana no contexto latino-americano. Só perde em importância psicossocial para Cachaça Amiga, também de Oswaldo Bezerra.