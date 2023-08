Letra morta

Ela jazia ali, com semblante vívido, como se ainda não tivesse deixado o mundo das letras.

Era uma manhã chuvosa quando os amantes da palavra escrita se reuniram para o velório da Crônica. Ela jazia ali, com semblante vívido, como se ainda não tivesse deixado o mundo das letras. Ao lado do féretro, jazia um obituário escrito por ela mesma - uma despedida típica do seu estilo.

"Caros leitores, é com lágrimas e tinta seca no coração que anuncio minha partida. Após anos de convivência com vocês, chego ao meu desfecho por um motivo irônico e cruel: a falta de leitores. Parece que a era digital e seu déficit de atenção trouxeram uma geração que pouco se interessa pela palavra escrita, preferindo os prazeres instantâneos das redes sociais e dos vídeos engraçados. Viva Rubem, Sabino, Verissimo. Machado e Stanislaw, palmas para todos os cronistas. Salve Blanc, Scliar, Nelson. Drummond, Millôr, Ivan, Otto. Evoé, jovens à vista!"

Os presentes no velório não puderam deixar de aplaudir. Atrás do caixão estavam os gêneros literários que vieram prestar suas últimas homenagens. O Romance, vestindo uma capa anacrônica e com lágrimas nos olhos, foi o primeiro a fazer um discurso emocionado:

"Querida Crônica, você sempre foi mestre em cativar com suas histórias curtas e envolventes. Mas, infelizmente, vivemos tempos em que a atenção das pessoas se esvai como a água entre os dedos. Seus textos tão precisos e ágeis foram tragados pelo furacão da impaciência."

Ao lado do Romance, a Poesia suspirou liricamente e, de improviso, declamou estes versos em homenagem à finada colega:

Ó Crônica, essência do humor e da ironia,

Em parágrafos leves e inteligentes tu sorrias,

Mas corações alheios à tua magia,

Apenas desejam curtidas, vazias e fugidias.

Teu talento breve, em linhas se desfaz,

Na era digital, tudo se apressa e esvai,

Perdendo-se em memes, o encanto se desfaz,

O valor da profundidade, quem diria, decai.

Oh, Crônica, teu encanto não se esquece,

Nas ondas modernas, ainda brilhas e prevaleces.

Sempre pragmático, o Ensaio não perdeu a chance de emitir um comentário: "De fato, a Crônica enfrentou a indiferença de uma geração apressada, que não valoriza mais a magia da escrita. Seu estilo breve e divertido foi substituído por vídeos virais e estúpidos memes."

Por fim, a Fábula, representada por um leão, colocou sua pata sobre o caixão e bradou: "a Crônica foi um animal literário, capaz de trazer reflexões e risadas em poucas linhas. Porém, as mentes da atualidade adoram as fake news."

Após os discursos, a Crônica foi levada a seu túmulo. Flores de letras caíram sobre seu caixão. Com a tristeza de uma era que se vai, os presentes se dispersaram rumo aos sebos virtuais.

A Crônica agora descansa em paz, sabendo que um dia, talvez, encontre um cantinho em alguma mente curiosa, onde suas palavras possam brilhar novamente.

Até lá, seu epitáfio nos recorda:

"A Crônica está morta, viva a Crônica!"