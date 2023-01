Amor de pizza

A mestria de Salvatore, agora, vai ganhar mundo.

(Divulgação)

Enquanto todos falam da redonda em Doha, falemos da redonda em São Paulo. Refiro-me à pizza, esse patrimônio paulistano, juntamente com o bolovo e o pão na chapa.

Todo habitante da cidade de São Paulo, como eu, pode contar sua história através da pizza. É algo tão umbilical como um órgão pertencente à nossa fisiologia.

Como migrante me lembro do dia em que experimentei uma redonda pela primeira vez. Era de muçarela e foi trazida à nossa mesa piauizeira, num domingo, na hora do almoço, por um parente radicado há mais tempo do que nós na terra da garoa.

Devido aos olhares interrogativos da família, ele explicou do que se tratava:

- É pítse. Uma comedoria de paulista. É vê um pão grande recheado de coisa.

Fomos nos aproximando daquele disco quente. Parecia a cena do filme 2001, uma odisseia no espaço em que os símios encontram o Portal e ficam receosos de tocá-lo.

Foi meu pai, o mais corajoso, que lascou uma banda da tal da pítse e a acomodou em seu prato de arroz com feijão. Cortou um pedaço, ajeitou com a mistura, e engoliu.

- Mas rapaz, eita negócio bom danado - se admirou o pai.

Todos seguiram seu exemplo. Dali para frente, todo domingo, tínhamos pizza com arroz e feijão em casa. Havia até os mais criativos que metiam farinha, e uma pimentinha malagueta, em cima do disco.

A mais recente aventura com esse alimento de origem italiana foi em meu bairro, a Vila Leopoldina. Flanando por suas ruas, como faço com frequência, dei com uma microscópica pizzaria na rua Teerã. Acho que foi a mais acanhada que conheci. Ouvi o pizzaiolo dialogando com o entregador num forte sotaque da Bota. A fala, e o aroma que galgava em espirais de tentação, me obrigaram a entrar e a encomendar, no ato, uma de queijo para levar ao domicílio.

Descobri que o proprietário se chama Salvatore Abbate, nascido em Napoli, e residente no Brasil há mais de 30 anos. Voltei muitas vezes à portinhola para, em vez de pedir via delivery, apreciar o manejo da massa, o deslizar do molho de tomate sobre os discos, o semear dos ingredientes e, por fim, a germinação borbulhante da iguaria no forno.

Continua após a publicidade

Sem dúvida, era a melhor pizza que provara na vida. Fora o sentimento egoísta de saber que aquele lugarzinho, capitaneado por um napolitano da gema, era só meu. Sei que se trata de algo deveras mesquinho. Não dividir o zap da Na 'Pizza Napoletani nem com familiares. No entanto, foi maior do que eu.

Só me esqueci que vivo em São Paulo. No último final de semana, como de costume, passei pela portinha e dei com a faixa: "breve, em novo endereço". Lá dentro, soube do próprio Salvatore que aquele era o último dia de rua Teerã. A casa agora ia para um imóvel maior, no Alto da Lapa, com atendimento em mesas, forno com selo napolitano, e outras singularidades.

Foi um sentimento dúbio o que me acorreu no momento. Felicidade por ver a mestria de Salvatore poder ser reconhecida por mais gente; desalento pelo lugarzinho não ser mais de minha "propriedade".

O novo estabelecimento já está trabalhando intensamente. Mas ainda não tive coragem de visitá-lo. No fundo, sei que logo irei. Amor de pizza, quando bate fica.