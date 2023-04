Andar confessional, eu vou

Somos seres autobiográficos.

(Ilustração de Carlos Castelo)

Karl adora procurar pelo em Ove. Eu sei, é um trocadilho horroroso, mas é como me sinto lendo a saga Minha Luta. No começo do ano passado me iniciei no primeiro volume A Morte do Pai e fui entrando vagarosamente no universo autoficcional knausgardiano. O pelo em ovo mencionado é a conhecida característica do norueguês de pinçar um evento irrelevante, por exemplo defecar, e esmiuçá-lo em infindáveis páginas. É mais ou menos como se eu pegasse esta crônica e, em vez de redigi-la em duas laudas e meia, a transformasse num tijolo de cinco mil palavras.

Longe de mim desmerecer o magistral talento de Knausgård. Entre outros mestres, Proust também apreciava tais minúcias. E o gênero a que Ove se dedica pede, de fato, um "puxar" pela memória. E, como ele mesmo atesta, quando se senta para trazê-las de volta ao presente o pacote vem completíssimo.

Fiquei tão encantado ao tomar contato com sua crua obra que acabei me inscrevendo num curso chamado Vida e Literatura: os laços entre a experiência e a escrita. Nele, Ingrid Fagundez, durante três meses, explora a complexidade e as possibilidades fascinantes dessa escola, passando por diários reais, como o de Gide, e diários fictícios, como o de J. M. Coetzee. Também mergulha em livros de memórias, autoficção, biografias experimentais e autobiografias impessoais, como as de Annie Ernaux. Sobre esta escritora francesa, nem me prolongarei muito (como veem, não sou nada parecido com Karl Ove): a mídia, com justiça, já a disseca diuturnamente.

Só digo que, por causa das preleções da professora Ingrid, ainda tomei contato com a poesia, tão pouco difundida, de Primo Levi (Mil Sóis) e voltei a ler o notável Infância, de Graciliano Ramos.

Tem sido uma jornada instigante, confesso. Apesar de ainda não ter acabado minha viagem ao interior da família Knausgård. Pois é, não logrei atingir O Fim. Refiro-me ao sexto (e último, será?) tomo de Min kamp. Mas chegarei lá.

Não posso deixar de mencionar durante esse itinerário do biográfico, a descoberta de um escritor igualmente provocativo, e que desconhecia por completo: o uruguaio Mario Levrero. Graças às nossas aulas, experienciei seu diário fake O Romance Luminoso. Dá para dizer, com toda certeza, que se trata de um biscoito fino da categoria. Sem contar o humor e a engenhosidade do contrato que o escriba sela com o leitor.

Karl adora procurar pelo em Ove. E tomara que continue sendo assim por mais outro ciclo de narrativas lendariamente reais.