As últimas do front

Não sei por que fui aceitar a incumbência de ser correspondente de guerra.

(Cesar Finamore)

Quando escrevo estas mal traçadas, estou há exatas 24 horas na Cidade Maravilhosa. Levando em conta que aqui um cidadão é assassinado a cada 82 minutos, já tive 17,5 chances de ser mais um presunto boiando na baía de Guanabara.

Devo confessar que tal hipótese estava descartada do meu plano de carreira como cronista. A bem da verdade, ainda não sei por que fui aceitar a incumbência de ser correspondente de guerra. Primeiramente, tenho horror a armas de fogo. Não me tranquilizo diante delas nem quando estão sóbrias. Em segundo lugar, fui dispensado do serviço militar por sofrer de um tipo raro de esquizofrenia que me fazia pensar, às vezes por dias seguidos, que eu era Deus. Não preciso dizer quantos transtornos isso me causou. O maior deles foi com o Imposto de Renda -- os fiscais não sabiam se eu devia preencher o formulário como pessoa física ou jurídica.

Mas tudo bem, agora, que já estou aqui no meio do fogo das quadrilhas e da polícia mesmo, não há motivo para ficar-me lamuriando. Só quero avisar uma coisa. Não garanto o nível de veracidade dessa correspondência. É que geralmente se espera de um bom enviado especial de guerra sua presença em pessoa no front. E, para ser sincero com o leitor, tenho de admitir: estou há 24 horas trancado no meu quarto de hotel. Não saio daqui nem que apareça Nossa Senhora de Fátima, revelando o terceiro segredo do azinheiro. Ou vocês acham que vou ser louco de botar minhas fuças lá fora, hem? Tenho um filho pra criar!

Mandei um mensageiro do hotel comprar todos os jornais e farei o meu juízo da situação exterior do ponto de vista da imprensa local.

Combinamos, até uma senha para garantir mais ainda a minha segurança. Ao ouvir suas três batidas pré-combinadas na porta, eu, daqui de dentro, cantarolo:

-- E todos cantam, pega, estica e puxa!

E, para que eu abra, o mensageiro tem de devolver:

-- E viva a festa da Xuxa!

Minutos atrás, ele apareceu com os matutinos.

Quase não o deixo entrar porque ele usou uma senha diferente da que tínhamos combinado. "E os baixinhos vêm chegando numa nave espacial", disse ele. Enfim, não se pode exigir muito do serviço quando se está fora de São Paulo.

Leio os jornais e continuo com minha firme disposição de não arredar pé do quarto.

"Cento e cinco execuções em uma semana", informa a primeira chamada de capa. E, assim, seguem-se outros crimes. Para que tenham uma ideia, a manchete mais suave por que passei os olhos foi "Currada por três padres". Até mesmo não estava nem nas páginas policiais, estava no caderno de Variedades.

A copeira tenta entrar no quarto com um sanduíche que eu solicitara havia mais de uma hora. Recuso-me a abrir a porta sem a contrassenha. O preço da segurança é a eterna fome.

Preciso me distrair um pouco. Ligo o rádio.

Fico sabendo que houve tiroteio numa tentativa de assalto a banco a uma quadra do meu quarto. Morreram mais dois camaradas. Sobem para dez os executados da semana, fora os atropelamentos propositais.

Vou até a janela. Alguns turistas dinamarqueses desinformados bebericam caipirinha, como se nada estivesse acontecendo.

Olho para um pôster do Corcovado em cima da minha cama. O Rio de Janeiro é apenas um retrato pregado na parede, mas como dói.

(Esta crônica foi escrita no Caderno 2, do Estadão, no dia 1º de julho de 1987. Passaram-se 36 anos e o Rio (ou RIP) de Janeiro continua um retrato pregado na parede. Só que hoje não só dói: lateja, queima, e a ferida se tornou purulenta).