Avencas na caatinga, alecrins no canavial

"Quando despertou, os infindáveis canaviais já davam o ar de sua graça nos dois lados da rodovia".

(Carlos Castelo no Dall-E)

Pegou o ônibus das 18 horas na rodoviária para chegar a tempo no velório da mãe. Se o trânsito fluísse bem, talvez entrasse na cidade ali pelas dez.

Acomodou-se na janela e acabou cochilando. Quando despertou, os infindáveis canaviais já davam o ar de sua graça nos dois lados da rodovia.

Pegou instintivamente o celular e viu mais de uma dúzia de chamadas não atendidas. Não estava com vontade de falar com ninguém. Colocou os fones de ouvido e procurou uma playlist de música suave.

Passados nem cinco minutos, tiveram início as ligações. A inaugural foi da irmã mais velha.

Continua após a publicidade

"Já veio? Te avisamos antes do almoço e você só sai quase de noite? Nessas horas é que a gente vê quem ajuda e quem finge que colabora. Vai ser uma longa noite aqui até o enterro. Se não houver um revezamento da parentada, complica..."

Respondeu à mana com murmúrios e concordâncias de uma sílaba. O mais importante não era estar a caminho? Então por que se inquietar mais do que exigia a circunstância?

Ao fim do monólogo, tentou achar uma seleção de músicas contemplativas. Quando ainda buscava, nova chamada. Dessa vez, o cunhado.

"Eu sei que nunca tivemos uma boa química. Mas queria que você soubesse que estou dando o meu melhor para fazer o seu papel nesse velório. Não cabe agora ficar julgando A ou B, entende? Por outro lado, todo mundo da família sabe o que faço pela sua mana, seu irmão e sua finada mãe. Se você nunca vem pra cá, não participa das coisas da gente, é outra questão. Mas pode ficar bem tranquilo que, apesar de tudo, sou praticamente um filho da dona Irisvânia".

Estava claro que ele já fizera a cabeça de todos para entrar no espólio. Administraria a fazendola, a estufa de plantas, gerenciaria a padaria e todos os outros dos bens. Não se admiraria se até o irmão mais novo estivesse influenciado pelos argumentos do indivíduo. Mal acabou de pensar na possibilidade, o artefato vibrou. Sim, se tratava do caçula.

"Está onde? Olha, eu sei que você não curte estar com a família. Porém, seria bom se pelo menos quando perdêssemos a mãe, você chegasse num horário decente, não na madrugada. Ainda bem que o Valdilei está segurando a onda. Nunca imaginei que um cunhado fosse ser tão ponta firme. Vai entender, né? Mas é isso aí. O cara é sangue bom demais".

Colocou o smartphone no banco e retirou os fones. Permaneceu de olhos fechados por um tempo. Ao puxar o aparelho de volta, piscava uma mensagem no WhatsApp. A irmã da falecida.

Continua após a publicidade

"Quando chegar aqui no táxi, pelo menos vê se me pega e leva na Santa Casa. Tive uma crise de asma e a bombinha secou. Tua irmã disse pra, chegando, você entrar na padaria e pegar 40 pãezinhos, dois quilos de salame e um queijo grande. Ah, e uma caixa de tubaína de maçã também. Povo tá morrendo de sede e fome.

O ônibus fez uma parada no posto. Em vez de entrar no restaurante, ele seguiu caminhando pelo acostamento, escuro feito breu. Ao ganhar certa distância, se desvencilhou das roupas, sapatos, meias, tudo. Então foi entrando, entrando, entrando cada vez mais no canavial.