Ciúme e epifania

Numa noite gelada, o autor de Finnegans Wake saiu para beber o seu vinhozinho Riesling e entoar algumas cançonetas no pub da esquina....

Não há comprovação científica, mas 99% das probabilidades algorítmicas apontam que a esposa de James Joyce era bem ciumenta.

Foi assim que, em certa noite gelada, o autor de Finnegans Wake saiu para beber o seu vinhozinho Riesling e entoar algumas cançonetas no pub da esquina. Sucede que, daquela vez, se demorou demais para retornar ao lar. Costumava não tardar tanto, nem mesmo quando estava no bar o amigo de copo Carl Gustav Jung ou aquele velhinho fascista, o tal do Ezra Pound.

A ideia de que J.J. pudesse estar em algum das casas de tolerância mencionadas no Bloomsday, começou a deixar Nora com a pulga atrás da orelha.

Conforme o tempo passava, a paranoia vicejava. E se estivesse tendo um caso com Harriet Shaw Weaver, a zinha inglesa que o apoiava financeiramente? Ou o affair seria com a bitch da Sylvia Beach?

Duas e quinze da manhã, soou a sineta do portão. Ao ver o esposo chegando, tão maltrapilho e maltratado, Nora foi dando o pito.

"E dessa vez, qual vai ser a história que o senhor vai me contar?"

J.J. coçou a cabeça, meio desacorçoado, e explicou tudo:

"Ah, turbilhã o ludopão, tergroça, zarrez, zumbia, pois nonsoar a lúdoponte aquele que frâncua sensatamente, eis que descobri que os concrerosos estavam em desdissonância com o total das vrompas irlandegas usadas para plasmar o Ulysses, recentíssimos da prensora na Bellavisão. E eis que, senhoreus, o desresultado de ralaçãos acetas. Na desembroussiação adversávida, confio na palavra sagrimal de Vicaldeu, e esprimindo-me ao prazer da régua, agalmelhei-me do gorça aos pés com um buchotor voador para vêvagar como meus coletivantes de busaravilha haviam rasgazeteado seus bôncavo-cavernosos para melhormimetar e o tempo estava um tanto perijogoso na feiragrão do Pamaribu onde muitos shakespeerantes foram discarradeirados na resvisação dos papiros, embora as lumichaminãs fossem cimbreiras almeáreis pelos solutes do túbuche e sinovoletário dos marenguejos. E por toda esta sinularoeste do anaraco, espalhidiotou-se pela entissserta de Itaquéria, uma ligeirigura vantaleitura para os portarcolher, quando se deleitavorentavam com escarrapúvida e pançangando. E meu desejo de que cada qual possua uma voz justumbilínea, acrescentou-se à minha aposta na Betaleio Nacional, e aquelas sutilidades infimes que auxilimentam a etimoluxar os patinebrios e a deslumbreiar pelo Tietê, deslavazando-se a trambolhentude, para sempre vortilhar na Ponte de Rabelais, como decretado pelo rei da sátirovidade menipaulada, cujo remembranço subsiste. À nobre senhora, imploro, pois, que, por sua esplendiosidade, seja proclamado e afirmado em verdade o que é certovalente, desmentindo a mentíflua a minha consorciação."

Nora, que ouvia tudo pacientemente, perguntou, por fim:

"Tem mais alguma coisa a dizer, Jim?"

"Eu falei da desembroussiação adversávida?" - perguntou Joyce.

"Falou" - respondeu a esposa, secamente.

"E sobre a sátirovidade menipaulada?" - quis saber o bardo.

"Claro que mencionou, você sempre diz as mesmas coisas" - ela asseverou.

Nora então abraçou o marido e, o conduzindo para dentro do sobrado, concluiu:

"Bom, agora chega de vinho. Toma um banho, põe o pijama, e vai ler a sua Odisseiazinha na cama".

