Uma despedida de solteiro.

(Dall-E)

- ...lembra quando brigamos e você me proibiu de jogar ping-pong na mesa da sua garagem?

- Depois daquela achei que a amizade tinha acabado.

- Quem diria que agora estaríamos indo pra sua festa de arromba...

Rui recordou a passagem a Lucas ao pararem o carro no estacionamento da casa de encontros. Ao entrarem, já estavam lá os outros amigos. Três eram vizinhos da casa de Lucas na Vila Romana, como Rui. Os outros, ex-colegas de faculdade.

Veio a algazarra ao perceberem que o futuro noivo viera trajado de gladiador romano. No ato, três das mais atraentes garotas vieram abraçá-lo, beijá-lo, sentar-se em seu colo.

- Podem agradar bastante esse cara aí, ele é o que vai se enforcar em breve! - berrou Tomás, o mais velho do grupo.

Chegaram as cervejas num balde com gelo. Rui ordenou à garçonete vestida de oncinha:

- Para o soldado de Roma, pode trazer whisky!

O som reverberava muito alto pelo ambiente: do pagode ao sertanejo, mas com muito swing, para motivar as moças seminuas a rebolarem as cadeiras.

Momentos depois, as luzes arrefeceram e adentrou ao palco Taynara para o strip-tease. Fantasiada de Cleópatra, ao som de Madonna, no ato já hipnotizou, com sua estonteante plástica, a multidão de frequentadores. Os camaradas chamaram o gerente e pediram que "reservassem" a rainha egípcia para o convidado de honra da turma naquela noite. Permaneceram mais alguns instantes bebericando e rindo na mesa. Depois que Lucas subiu ao quarto com Cleópatra, cada um se espalhou pelo salão. Rui não viera com o intuito de ficar com ninguém. A ideia era apenas a bagunça pela bagunça. Foi percebendo, contudo, que cada um dos parceiros já se acertara por ali. Quando viu, só estava ele vagando, feito barata tonta, pela casa. Sentou-se no balcão. Logo, uma ruivinha surgiu e lhe pediu um drinque.

- Meu nome é Ingrid. Adoro Amarula.

Ficaria chato ir à despedida de solteiro do melhor amigo e permanecer só bebendo e olhando o ambiente.

Ingrid o levou à uma suíte.

No final da tarde, se reencontraram todos nos chuveiros. É o momento em que acontecem os comentários sobre o que se passara há pouco.

- E a Cleópatra, Lucas, que tal, hein?

- Bonita, mas meio paradona.

- Paradona? É você que não sabe agitar, cara!

A malta dava gargalhadas quando Rui viu o idoso se vestindo no fundo do vestiário. Calvo, magro, de uma nudez alva. Colocava uma perna na cueca samba-canção, em seguida a outra. Depois, os mesmos movimentos com a camisa, a calça, o paletó. Tudo muito vagarosamente.

De onde estava, Rui podia enxergar o senhor muito bem. O velho se aprumou, deu uma última mirada no espelho, e saiu.

Era seu avô.