Coçar e gourmetizar é só começar

O sabor único das lavas do Vesúvio.

(Rawpixel)

Eu estava flanando pelo bairro num sábado. É um hábito antigo que adquiri desde que me mudei para a zona oeste há mais de 12 anos. Adoraria fazer os meus passeios na companhia de um cachorro. Mas o meu pet é um porquinho-da-índia. E, como os veterinários não recomendam que os conduzamos em coleiras, sigo apenas em minha própria companhia pelas ruas e alamedas.

O distrito cresceu sobremaneira desde então. Em especial no que diz respeito a drogarias, lojas Oxxo, botequins e restaurantes.

Foi então que, naquele final de tarde, dei com uma nova pizzaria na região, a "Lavas do Vesúvio".

O sol já começara a se pôr e, junto ao crepúsculo, veio o desejo de saborear uma redonda.

Entrei no estabelecimento. Não era lá muito grande, na verdade estavam dispostas não mais do que cinco mesas. Nas paredes, fotos da cidade de Nápoles. Numa caixinha de som soava uma velha canção de Domenico Modugno.

Em instantes, surgiu um senhor paramentando com roupa e chapéu de chef e me atendeu.

- Teriam um cardápio? - perguntei.

Ele fez uma careta e disse:

- Não trabalhamos com menu, senhor. Fazemos apenas dois tipos de pizza: muçarela e calabresa.

- Entendi. Posso considerar então que vocês são uma pizzaria-raiz...

- Talvez...

- Então quero uma meia muçarela, meia calabresa.

- Só preparemos de um sabor.

- Ah, então de calabresa.

- Antes, o senhor poderia, por favor, responder a algumas perguntas?

- Pois não.

- Por que razão escolheu o sabor calabresa e não o de muçarela?

- Tenho alergia a lactose.

- Desde quando?

- Descobri num check-up que fiz no ano passado.

- Qual o seu tipo sanguíneo?

- A positivo.

- Se importaria de fazer uma rápida medição na circunferência de sua cintura?

- Acho que não há problema.

- Hum, vamos lá. 102 centímetros. Costuma fazer alguma atividade física?

- Caminhadas pelo bairro no final de semana.

- Solteiro, casado, divorciado?

- Divorciado.

- Tem filhos?

- Sim, quatro.

- Ok, vou iniciar o preparo de sua pizza sabor calabresa.

- Obrigado, posso aguardar sentado numa das mesinhas?

- Ah, ficou faltando dizer uma coisa: o pedido entrando agora, só ficará pronto daqui a três dias.

- Como assim? 72 horas para fazer uma pizza de calabresa?

- Explico, senhor: primeiro, não preparamos uma simples massa aqui. Criamos uma crosta de pão dourada, com farinha produzida em Veneza num moinho movido a castores treinados. No molho, só vão tomates colhidos pela manhã numa fazenda de nossa propriedade.

- E a calabresa? Deve ser muito especial...

- Claro, estamos falando de embutidos de porcos alimentados com uma dieta exclusiva de trufas negras. A linguiça é defumada com a fumaça de madeira de árvores que crescem no topo do Monte Etna. E usamos ainda alguns ingredientes exóticos. Como as folhas de manjericão colhidas na floresta amazônica por povos originários especializados em técnicas de colheita não-invasivas. Fora que nossa pizza é assada em forno slow cook aquecido por lava vulcânica.

Admito que o questionário e a explicação acabaram me fatigando. Respondi que voltaria outro dia, com mais tempo. E fui comer uma coxinha no "Mosca Frita" da esquina.