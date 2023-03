Diz que tá lendo Frederico Nietzsche

"Com uma voz muito alta na garganta, quase não temos condições de pensar coisas sutis".

(PlaygroundAI/ akibaaa)

§ Não sei trocar lâmpada, sou incapaz de fritar um ovo, não entendo de filosofia. Só de filosofices. Mas, se tem uma coisa que admiro, são os aforismos do Friedrich Nietzsche. Afirmar que se lê a obra dele como um oráculo é macular as ideias do prussiano. Entretanto é o que faço, me perdoem os pós-doutorados em ciências humanas da USP. A ideia aqui nesta croniqueta, por outro lado, é ficar acima do Bem e do Mal. Assim, fui catando, quase ao acaso, alguns pensamentos curtos (nem por isso rasos) de FN com o intuito de ilustrar a sua singularidade. Nietzscheemos, pois:

§ "Para tranquilizar o cético". -- Não sei o que faço! Não sei o que devo fazer!" -- Você está certo, mas não tenha dúvida: você é feito! a cada momento! Em todos os tempos a humanidade confundiu a voz ativa e a passiva, é o seu eterno erro gramatical.

(Aurora)

Continua após a publicidade

§ "Para a reeducação do gênero humano". -- Vocês, homens prestativos e bem-intencionados, ajudem na obra de erradicar do mundo o conceito de punição, que o infestou inteiramente! Não há erva mais daninha! Ele não apenas foi introduzido nas consequências de nossas formas de agir -- e como já é terrível e irracional entender causa e efeito como causa e punição! --, mas fez-se mais, privando da inocência, com essa infame arte interpretativa do conceito de punição, toda a pura casualidade do acontecer. A insensatez chegou ao ponto de fazer sentir a existência mesma como punição -- é como se a educação do gênero humano tivesse sido orientada, até agora, pelas fantasias de carcereiros e carrascos!

(Aurora)

§ "Explicações místicas". -- As explicações místicas são tidas por profundas; na verdade, elas não chegam a ser superficiais.

(A gaia ciência)

§ "Perigo na voz". -- Com uma voz muito alta na garganta, quase não temos condições de pensar coisas sutis.

(A gaia ciência)

§ "Não egoísta!" -- Aquele está oco e quer ficar cheio, este está repleto e quer esvaziar-se -- cada qual é impelido a buscar um indivíduo que sirva a seu propósito. E esse processo, entendido em sua mais alta acepção, é designado com uma só palavra nos dois casos: amor -- como? o amor deveria ser algo não egoísta?

Continua após a publicidade

(100 Aforismos Sobre o Amor e a Morte)

§ Para finalizar, uma boutadezinha. Só para mostrar como estou em ótima companhia citando aqui o autor de Humano, demasiado humano:

Lá em Xerém

Vilmar, o paramilitar, bate bem

Numa pelada fuderosa

Onde não tem pra ninguém

Ele só chama adversário

Continua após a publicidade

De meu anjo e neném

Mas quando baixa o santo ruim

É pé na cara

E, olha bem,

Lambe o bigode, assim PC,

Dá de madeira em você

Por tudo que cê disse

Continua após a publicidade

E não disse

No fim, pede uma pizza de alicce

Diz que tá lendo Frederico Nietzsche

(Par ou ímpar - Aldir Blanc / Guinga)