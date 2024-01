"Um morto é bom, porque a gente deixa num lugar e quando volta ele está na mesma posição"

(Nelson Rodrigues, Vestido de noiva)

(Dall-E)

PUBLICIDADE Você já deve ter lido algum texto meu por aí. Assino J. Mortimer. Sou crítico de velórios, profissão que passei a exercer com a seriedade de um sommelier de bistrô parisiense. Só não espere compaixão ou reverência de mim. O que procuro em um funeral é a excelência, o esplendor fúnebre, se é que isso soa menos mórbido. O mais interessante é como vim parar nessa carreira. Comecei no jornalismo como colunista de economia, redigindo análises com o sobe e desce dos mercados, inflação, taxas de juros. Entretanto, em um belo dia, o chefe decidiu me transferir para a editoria de obituários. A ideia me pareceu um rebaixamento. De colunista de economia para redator de óbitos? Mas, pensando bem, hoje em dia, qual a diferença entre as finanças e o falecimento? Ambos tratam de perdas, de falências inevitáveis.

Com o passar do tempo, o editor, percebendo meu olhar aguçado, criou na publicação a coluna do crítico de velórios. No começo, torci o nariz para a mudança. Mas acabei por apreciar o novo papel. Afinal, há tanto a ser dito sobre as exéquias. Cada detalhe conta uma história, cada cerimônia é um drama a ser analisado.

E aqui estou eu, transformado de economista a crítico de velórios.

Na última semana, tive o desprazer, ou deveria dizer, a insatisfação, de avaliar três cerimônias fúnebres distintas.

A primeira, que falta de esmero! As flores, tão poucas que mais pareciam um pedido de desculpas do que uma homenagem póstuma. As coroas, nem vale a pena mencionar. Não quero falar mal do morto, mas acredite, ele merecia mais.

O caixão, se é que posso chamar aquela caixa de madeira barata de ataúde, parecia saído de um catálogo de descontos. O público presente com vestimentas que gritavam desleixo, como se estivessem indo a um piquenique e não a um último adeus. Chorei mais pela manque de goût do que pela cerimônia em si.

O segundo evento era ligeiramente melhor. O caixão de carvalho, finalmente algo a altura, mas ainda assim, as flores deixavam a desejar. Lírios brancos e rosas vermelhas, tão clichê que me causaram um bocejo incontrolável. Os presentes, pelo menos, vestiram-se adequadamente, mas faltava aquela aura de respeitabilidade. Senti-me em um evento social de segunda categoria.