Esse velho de Highgate

Sobre o poeta inglês que ensinou a rainha Vitória a ser menos vitoriana.

(Reprodução de domínio público)

Edward Lear foi um poeta e pintor inglês nascido em Highgate, Londres, em 1812. Ele é mais conhecido como o inventor do limerique, um gênero poético que se tornou popular durante a era vitoriana.

Lear começou a desenhar desde cedo, e suas habilidades artísticas logo foram reconhecidas. Isso o encorajou a seguir a vida como artista. Começou a trabalhar como ilustrador de livros infantis, e sua carreira decolou. Logo se tornou conhecido por suas ilustrações de aves e animais, que são deveras singulares.

No entanto, foi como poeta que Lear se tornou um nome planetário. Ele inventou o limerique, uma forma de poesia curta e humorística, que traz cinco versos e um esquema de rima bastante específico. Os limeriques de Lear são construídos com base em palavras inventadas e personagens excêntricos.

Seu primeiro livro, A Book of Nonsense, publicado em 1846, logo fez sucesso. Ele continuou a escrever limeriques ao longo da vida, e muitos deles são considerados clássicos da literatura infantojuvenil.

Além de limeriqueísta, Lear também foi um trotamundos, documentou suas viagens em diários e desenhos. Acabou se tornando um artista talentoso e influente e inspirou muitas pessoas. Até mesmo os Beatles o citaram na canção Paperback Writer, lançada em um single de 1966. Um dos versos da música é: "It's based on a novel, by a man named Lear."

Edward Lear morreu em San Remo, na Itália, em 1888. Seu legado como poeta e artista é reverenciado até hoje.

Para a ensaísta e escritora Dirce Waltrick do Amarante, tradutora de Viagem numa Peneira e Conversando com Varejeiras Azuis, o fato dele ser o avô do humor nonsense, e ter dado aulas de desenho para a vitoriana rainha Vitória, não é mais uma piada do artista britânico.

"Lear se considerava pintor e desenhista; a escrita vinha em terceiro lugar. Mas com ela, conseguiu dinheiro para continuar pintando. Como bom inglês, ele apreciava essas coisas da realeza, ainda que risse dela também."

Curiosamente, autores como Edward Lear e Roald Dahl vêm sendo questionados na Inglaterra ao serem adotados por escolas infantis. Mas, afinal, o limerique seria tão prejudicial assim para os jovens?

"Se um leitor que lê um livro de ficção sobre um criminoso se torna criminoso, o problema é dele e não do livro. A vida real é tão - ou mais - absurda e violenta quanto os limeriques de Lear. Na minha opinião, o antídoto aos males gerais é o exercício de uma reflexão crítica," atesta Dirce.

Quem duvidar da atualidade desse "véio" de Highgate basta ler algumas de suas criações, como esta, ainda muito presente na memória coletiva:

Havia uma velha de São Vicente,

Que foi infectada pelo Presidente;

Mas acusou a multidão e atacou um cidadão,

Essa impulsiva de São Vicente.