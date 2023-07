O inquieto extático

Eu ia escrever sobre livros, mas Zé Celso se foi.

Eu ia escrever sobre livros, mas Zé Celso se foi. Vai então uma historieta, é impossível deixar de mencionar o pai do Teatro Oficina.

Quando ele estava terminando os ensaios do seu Hamlet, o jornalista Nelson de Sá, responsável pela tradução da peça, me pediu que fosse encontrar o diretor.

Naquela época, eu havia comentado com o amigo que tinha umas peças na gaveta. E, quando ele mencionou aquela reunião, já as coloquei numa pasta. Acreditava piamente que seria a chance de obter a opinião do célebre dramaturgo.

Na hora aprazada, adrenalina em nível máximo, adentrei ao proscênio. Tudo estava às escuras, só um banquinho no centro do palco. Sentei-me nele, a pasta com meus textos sob a axila.

Minutos depois, se acenderam os spots e o elenco de Hamlet inteiro veio correndo, e gritando, em minha direção. No meio da algaravia, só consegui entender que berravam algo como "chegou o rei da propaganda!"; "ele é o soberano da publicidade!".

Sim, o monarca era eu, entendi depois. Contudo, não estava ali, sentado num trono, para que avaliassem a minha dramaturgia. Mas porque Zé Celso tivera uma ideia para certa cena. Era a seguinte: em determinado instante do espetáculo shakespeariano, os atores brandiriam chocalhos feitos de latas de cerveja. E o encenador gostaria de conversar com um profissional de publicidade (no caso, eu) - para checar a viabilidade dessas maracas serem patrocinadas por alguma grande marca.

Tudo poderia ter sido resolvido num telefonema. Para Zé Celso, todavia, as coisas eram ritualísticas.

A liturgia prosseguiu comigo e ele bebendo cerveja numa sebenta padaria da rua Jaceguai. Expliquei-lhe, por horas, as engrenagens do marketing. Em seguida, fiquei de assuntar a possibilidade de patrocinar os guizos. Não sem antes alertá-lo de que o ideal seria que procurasse por um dono de agência, não um trivial labutador da área feito eu.

Dias depois, numa ligação, lhe informei que não obtivera o esperado apoio financeiro. Meus contatos, junto a grandes clientes, eram insuficientes para a empreitada. Curiosamente, ele parecia não dar mais importância à chancela comercial dos seus caxixis. Ficou um tempão falando sobre a comida árabe, recordando receitas e nomeando pratos.

Um bom tempo depois, do nada, Zé Celso surgiu no escritório. Trazia um calhamaço de papéis. Sentei-me com ele no hall da empresa e charlamos por alguns momentos. Estava animadíssimo com os resultados de Hamlet. Como estreariam logo mais em outras cidades, precisava enviar alguns documentos. Foi quando colocou o enorme envelope com a papelada no meu colo e disse:

- Não deu certo patrocinar as latinhas, mas posso usar o fax de vocês?

Vai fazer muita falta a obsessão pela inventividade de José Celso Martinez Corrêa. Evoé!