In bocca al lupo, Pasquale!

Hoje, no aniversário do poeta Juó Bananére, o Língua de Trapo o homenageia lançando novo single: Pasquale.

(Ilustração de Yuri Campagnaro)

Nessa terça de Carnaval, quando ia em direção ao bairro do Belenzinho, surgiu a ideia. Eu me deslocava rumo ao show do grupo musical Língua de Trapo no palco no Sesc. Depois de tanto tempo isolados por razões epidêmicas, por que não marcar o retorno com um single inédito nos streamings da vida? Era esse o plano.

No camarim do teatro, Laert Sarrumor e eu combinamos de lançar a canção Pasquale, em 11 de abril (vulgo hoje), data do aniversário natalício do poeta Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, o Juó Bananére.

A música era para figurar no álbum O Último CD da Terra (2016), por razões burocráticas acabou ficando de fora.

Convocamos o meu parceiro em Pasquale, Wagner Amorosino, para pilotar os uploads todos. E pedimos a Yuri Campagnaro, artista plástico comparsa, para que criasse a logomarca do evento.

Pasquale narra a história do avô de outra música do Língua de Trapo: Concheta, do primeiro disco linguotrapístico, de 1982.

Quando contava com vinte e poucos outonos dei com o livro La Divina Increnca, de Bananére, num sebo próximo ao Viaduto do Chá. Foi paixão imediata. Foi quase instantânea também a criação da macarrônica Concheta, em parceria com o colega de faculdade de jornalismo, Cassiano Roda.

No livro Juó Bananére: As Cartas d' Abax'o Pigues, de Benedito Nunes, há uma detalhada explicação do método linguístico, inventado pelo poeta paulista, que tanto me marcou:

"...ele apropriou-se do colorido e grotesco falar dos bairros cosmopolitas, onde o italiano recém-chegado se exprime numa algaravia que participa dos dois idiomas e, com essa linguagem, conseguiu dizer coisas que, muitas vezes, eram vedadas aos que se exprimiam no vernáculo".

...Bananére trabalha com "deformações da sintaxe e da prosódia, aqui italianização da língua nacional, ali nacionalização da italiana. Pode-se dizer, contudo, que o macarrônico do autor toma por base a língua portuguesa, à qual acrescenta elementos italianos. Dada a proximidade entre as duas línguas, o efeito é bastante satisfatório, na medida em que, apesar de soar com acento italiano, a nova língua é compreensível para os falantes de português".

Agora, basta clicar aqui para ouvir a trajetória de Pasquale. Só espero que Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, no centésimo ano de sua partida, esteja onde estiver, ao ouvi-la, exclame:

- Che cazzo è?

P.S.: Não poderia faltar a letra, para se cantar junto:

PASQUALE

Io me chiamo Vitorio Pasquale

Di Roma io sonno naturale

Ma no sê perche desdi bambino

Io sono questo ragazzo cretino

La mia mamma berrava: "imbecile"!

Ficca en Italia, no va a Brasile

Ma io, questo maledeto mulo

Viaggei p'resti paese fancullo

Refrão: oggi oglio migna crassia suciale

I digo: vucê é um troxa, Pasquale (2 vezes)

Mio San Genaro, faiz setent'ani

Desdi chi avuô u primo éreoplani

Chi'stô niste paese insgugliambado

Ingodicionarmente adirrotado!

Gomecei na Pegna, fazzia uns bicco

I giurava che ia ficá ricco

Sognava andá di becca i gollarigno

I tê argun p'ra gastá nu xoppigno

(Refrão)

Entô abri una casa di massa

Ma loggo succedeu una disgraza

Servi una sardela vaggabunda

Mattei quasi che toda Barra Funda

No dia ch'io saí da prisó

Un drombadigne me paso a mó

Perch'io fue morá nista confusó

Si na Itália é maise migliore di bó?

(Refrão)