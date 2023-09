Parágrafos engraçados para tempos bicudos.

(Rawpixel)

§ O cara é um dos Beatles, tem bilhões de admiradores espalhados pelo planeta, compôs canções que todos amam. Mas está com 81 anos, uma entonação de voz que lembra a do meu avô, um aspecto mais débil e cansado do que há dois ou três anos. Por que então promover um tour mundial com o velho Macca? Não deve ser por dificuldades financeiras. Ao que me consta, Paul não tem uma esposa picareta como a de certas stars brasileiras. Além de Sir, dizem que é uma das maiores fortunas do Reino Unido. Bom, só resta acreditar que ele ama os espetáculos e quer estar perto dos fãs. Que seja. Mas me dá uma preguiça vê-lo pulando da Austrália para Curitiba, de Curitiba para sei lá mais onde. Aposentadoria, não. Mas uns showzinhos mais sussas, tipo num pub em Londres, seria a minha opção, caso fosse o Fab. Não sou, é claro. Então não está mais aqui quem falou.

§ El Cid é o apelido de Rodrigo Díaz de Vivar, famoso líder militar da Espanha medieval. Ele nasceu em 1043 e faleceu em 1099. El Cid vem do árabe "sidi" (senhor) e foi atribuído a ele pelos muçulmanos. Vivar é lembrado por suas habilidades militares, suas façanhas em combate no período de convulsão entre os reinos cristãos e muçulmanos na Península Ibérica, conhecida como a Reconquista. Serviu a vários líderes cristãos e muçulmanos, ganhando reputação como um guerreiro habilidoso. No entanto, é mais famoso por suas conquistas enquanto servia ao rei Alfonso VI, de Leão e Castela. Se estiver em algum lugar, El Cid certamente deve estar furibundo com o coleguinha de armas Mauro Cid.

§ Eu não sabia. Mas José Múcio, nosso ministro da Defesa, nos presenteou, em 2014, com uma contribuição musical: o disco "Pra quem eu gosto". Um álbum imprevisível com dez faixas previsíveis. Cada nota musical é como se Múcio estivesse dizendo: "por que apenas ser político, quando você pode estorvar o país cantando?". Por outro lado, é preciso admitir: se a coisa ficar feia num eventual conflito, pode-se sempre enviar cópias do álbum aos adversários. Isso os fará desistir de qualquer invasão ao Brasil. Ter um ministro da Defesa crooner, também nos leva a algumas perguntas. Será que as reuniões ministeriais deveriam incluir jam sessions? O protocolo agora vai exigir solos de harpa paraguaia antes de cada pronunciamento sobre a segurança nas fronteiras? Durante as tratativas com a ala reacionária das Forças Armadas, teríamos Múcio entoando berceuses a fim de acalmar o ambiente? As possibilidades são infinitas. Talvez o próximo passo seja até mesmo um musical na Broadway sobre a geopolítica latino-americana, com o ministro cantando e dançando ao lado de Maduro, Fernández e Boric. Já espero ansioso pelo próximo registro musical. E, como redator, não posso me furtar a sugerir um título: que tal "Segurança nacional-al-al-al - ao vivo da Abin"? Vai bombar no Spotify.