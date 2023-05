Passei o Carnaval feito pierrô apaixonado por colombina: tomando vermute com amendoim.

(Por Carlos Castelo - PlaygroundAI)

O Luiz Cama, que trabalhava comigo na agência de publicidade Ogilvy, foi me revelar que conhecia a Lúcia, esposa do Luis Fernando Verissimo. Eu, à época com meu primeiro livro de crônicas (O Caseiro do Presidente, 2001) prestes a ir para a gráfica. Não tive dúvida: pedi ao tarimbado atendimento de contas que falasse com a cônjuge do mestre, quem sabe o marido não me fazia um prefácio?

Estávamos no comecinho de janeiro. Cama intermediou tudo e enviei os textos, por e-mail, no mesmo dia.

Janeiro terminou. Nada da apresentação do livro. O editor pressionando. Por meu lado, não queria, de modo algum, incomodar meu professor com solicitações de prólogos.

- Posso aguardar até a Quarta-Feira de Cinzas pra rodar o material. Depois disso, sai sem prefácio - disse o editor.

Passei o Carnaval feito pierrô apaixonado por colombina: tomando vermute com amendoim. E supondo que levara um grande chute.

Na quarta, retornei ao expediente. Ao abrir a caixa de mensagens, lá estavam as palavríssimas do Verissimo sobre O Caseiro do Presidente. Mal acreditei em tanta generosidade! Uma estreia endossada pelo pai do Analista de Bagé e eu me fantasiando de "carnaval, desengano": quanto sofrimento antecipado.

Sinto saudade de muitas coisas. Uma delas é poder ler as crônicas do Luis Fernando Verissimo, toda semana, na imprensa. Aliás, nesse momento, espero que ele venha se recuperando bem, para que possa voltar a nos brindar com toda sua inteligência, graça e elegância. São virtudes que o humor brasileiro, e universal, andam carecendo demais. Para matar as saudades, leio a esmerada caixa da Alfaguara com todos os seus romances.

Como faz falta um LFV na TL da gente...