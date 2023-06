Manda buscar outra literatura lá no Piauí

Desde que o Piauí era Piauhy, ele reinventa o Brasil.

Sou de Teresina, Piauí.

Sempre quis começar um texto assim. Para mim, ser piauizeiro é só orgulho. Muitos, no entanto, acham o fato exótico. Tive um colega de trabalho que me dizia: "eu tinha o desejo de conhecer um piauiense, mais do que um ET".

Excentricidades semelhantes acontecem com a literatura do meu estado. É pouco lembrada nas igrejinhas de costume e, seus artífices, são como alienígenas das artes.

Tanta gente arretada, porreta, uma injustiça. Nem vou citar Torquato Neto porque seria covardia. Mas o que dizer de um prosador como O.G. Rêgo de Carvalho? Se seus livros fossem lidos no Sul Maravilha, certamente muitos veriam influências faulknerianas significativas em sua prosa eivada de psicologia.

Poesia piauiense, com p maiúsculo, é com H.Dobal. Não sou eu quem o avaliza (nem careceria), é Manuel Bandeira, que o escolheu para ser um dos participantes do livro, editado por ele, Antologia dos Poetas Bissextos Contemporâneos, de 1946. Vejam só que maravilha o poema que está lá:

BUCÓLICA

Esta paisagem morta onde somente

vão ruminando as cabras os seus dias,

não se rumina em mim como lembrança

mas como um sonho repetindo os dias.

O sonho desse tempo repetido

para na luz que banha os dias mortos

e em mim de novo esta paisagem clara

bem levemente vai-se recompondo.

Neste céu de verão campeiam nuvens.

No descampado azul vai o silêncio

os seus segredos ruminando em paz.

E como um sonho permanece o tempo

em seu passado. Lento vai crescendo

na paisagem das cabras um menino.

Não podemos mencionar poesia (ainda mais) contemporânea piauiense sem citarmos Climério Ferreira, também notável letrista da MPB. Este poemicro se encontra numa obra que ganhei de presente do autor: Poesia Mínima & Frases Amenas, de 2011:

sem pressa

ando devagar

para que as tentações possam me alcançar

Por isso, é preciso logo reconhecermos o Piauí, não apenas como o lugar onde "o meu boi morreu", mas onde, todo dia, nasce um novo modo de recriar o Brasil.

