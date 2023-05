Meu randevu

Sobre loteria e investimentos.

(Carlos Castelo - PlaygroundAI)

Os dois tinham fechado o primeiro botequim da noite. Ganharam a rua rumo ao próximo. Ao passarem em frente ao sobrado, Tino estacou e disse:

- Era aqui, Deusimar.

O colega de copo, já tonto pela carraspana, não compreendeu a afirmação. Ficou olhando para o outro com cara de quem está processando uma complicada equação algébrica. Tino explicou melhor:

- Era aqui a zona do seu Licurgo.

Continua após a publicidade

Ele se referia à uma luxuosa casa de tolerância que funcionara ali, há um par de anos, naquela rua de cidadezinha do fim do mundo.

- Ah, o Licurgo! Esse viveu, hein?

- E como!

- Como foi a história mesmo, Tino?

- Melhor eu contar molhando as palavras. Lá no bar da Elivanha?

Mal se estribaram à mesa, mandaram descer uma trincando e a porção de testículos de boi fritos na banha de leitoa. Quando sentiu o verbo umidificado e beliscou a carne esponjosa dos bagos bovinos, Tino derrubou a conversa:

- Foi o seguinte, Deusimar: naquele ano, o Licurgo acertou todos os jogos da Loteria Esportiva. Bateu os 13 do volante, de baixo à cima, da popa à ré.

Continua após a publicidade

- Eita, diacho!

- Pois foi.

- E fez o quê com o arame?

- Aí que tá, rapaz. Passou três meses sumido no mundo. Pra não ambicionarem a bufunfa auferida. Licurgo era moço velho, não tinha mulher, filho, nada. Mas a parentada vivia doida pra entrar na dinheirama alheia.

- Véi sabido danado.

- Demais! Mas, quando viram, o Licurgo já tinha montado a zona. Começou com a Eliandra, a Higina, Alcenora, Zilá e a Simplícia. A diferença era que o covil não recebia gente. Era só o Licurgo e o Licurgo lá.

Deusimar fez a cara de processamento de equação.

Continua após a publicidade

- As mulheradas, o Licurgo e Deus? Somente? - perguntou, intrigado ao parceiro.

- Uai, ele não recebeu a fábula da Loteria? Pois podia fazer o que lhe desse no quengo com a importância. No caso ali, a vontade do homem era ter um randevu próprio.

Elivanha trouxe outra ampola bem nevada e voltou ao panelão de torresmos. Deusimar sorveu o copo americano, de uma talagada, e ponderou:

- Era um direito do Licurgo. Mas e depois?

- Depois - disse Tino se aprumando - o Licurgo se locupletou mais as funcionárias do castelo por 14 anos.

- 14, não! Foram 17 anos e oito meses, seu Tino - corrigiu Elivanha lá da cozinha.

Tino agradeceu a correção da possuidora do boteco e agregou ao tema:

Continua após a publicidade

- E foram 17 anos e oito meses de carteira assinada, pagando às colaboradoras, todo 15 e 30. Nunca falhou.

- Cabra bom! - ressaltou Deusimar.

- Triste foi o fim - suspirou Elivanha.

Deusimar ficou mirando Tino, esperando o desenlace da narração.

- Pois foi, Eli, se foi...

Antes de entrar nos derradeiramente, jogou outra bola de boi na goela, e baixou uma golada de suco de cevada.

- Um dia, seu Licurgo reuniu as contratadas no varandão e disse bem assim: "acabou o pecúlio da Loteria. Hoje vamos fazer a última churrascada aqui e, depois, cada um tome seu rumo".

Continua após a publicidade

- Foi?

- Foi. Comeram, beberam, frescaram. No início da noite, o estabelecimento foi encerrado.

Deusimar fez um longo silêncio. Então concluiu:

- Que fazenda, que renda fixa, que nada: bom é investir em zona!

Continua após a publicidade

-