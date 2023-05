Micropeças: O Talk Show

Momento talk show doméstico.

(Ilustração de Carlos Castelo)

Na sala de uma modesta residência, um sexagenário, a esposa cinquentona e dois filhos - moça e rapaz - estão acabando de regular o celular para uma filmagem caseira. O pai está sentado no sofá ao lado da mulher. O filho registra a cena. Ao sinal de mão do rapaz, a mãe começa um diálogo com o marido.

- Eu estou conversando hoje aqui com o Praxedes Oliveira. Como vai você?

- Vou bem, Matilde, tudo certo.

- É um prazer bater esse papo contigo no meu talk show, viu?

- O prazer é todo meu.

- Bom, o que você faz, Praxedes. Pode nos contar um pouco?

- Sou aposentado. Trabalhei durante 47 anos como representante comercial de uma fábrica de fechaduras.

- E agora?

- Estou em casa.

- Puxa, mas que coisa. Esse tempo todo vendendo fechaduras, é?

- Não só fechaduras, Matilde, mas chaves, cadeados, linguetas, maçanetas de porta.

- Incrível.

- E tinha alguma fechadura que você gostava mais de vender?

- Ah, a que eu mais gostava de comercializar era a 4789-C, bilingueta, belíssimo produto.

- Sim! Você teria uma delas para mostrar para a gente?

- Olha, é esta aqui, note só que beleza de produto...

(Aplausos dos filhos)

- Parece mesmo, além de muito robusta, extremamente segura, hein?

- Mas com toda certeza, Matilde. Trancou, não entra mais nada. Era como eu dizia para os clientes: com a 4789-C bilingueta, não passa nem micróbio.

(Gargalhadas dos filhos)

- Hahahaha, muito boa, Praxedes. Parece que você tem um certo dom para criar os slogans das fechaduras também, não?

- Não, não. Isso era apenas uma brincadeira lá com os fregueses. Longe de mim ter esse talento para criação.

- Como é modesto o Praxedes! Vamos dar uma salva de palmas a essa humildade tão bonita!

(Palmas prolongadas e assobios dos filhos)

- Obrigado.

- Você merece, Praxedes. Uma bela trajetória a sua, viu?

- Valeu.

- Agora, o questionário. Pra responder de bate-pronto...

- Sim, sim, a melhor parte.

- Um desejo.

- Participar de um reality show só com vendedores de fechaduras.

- Um medo.

- Ficar trancado no banheiro.

- Uma lembrança.

- A Convención de Vendedores de Cerraduras Paraguayos, em 1982.

- Um sonho.

- Participar de um talk show, de verdade, na televisão.

- E o meu talk show não vale nada, Xedes?

- Claro que vale, meu bem, mas sonho é sonho.

- Desliga a câmera da porcaria desse celular, Lúcio!

- Mas Matilde, espera aí, eu...

- Solta meu braço!

- Eu...

- Que eu o quê! A gente faz as vontades de uma pessoa por toda uma vida pra ouvir que o sonho dela é ser entrevistado num talk show... só que na televisão?

- O seu estava ótimo, eu juro.

- Ingratidão, ingratidão.

- Espera, Matilde, eu não ia entrevistar você agora?

- Lúcio, aperta o stop dessa bosta de celular. Agora!

(Breu. Cai o pano).