Quem hoje vê esse meio de armazenamento analógico, do alto da tecnologia digital, deve julgar que era algo simplório. Mas as fitas cassete tinham diferentes tipos de formulações magnéticas que influenciavam a qualidade do som gravado nelas. Um exemplo era a fita de metal. Produzida com partículas de óxido de ferro, melhorava a fidelidade do som. Era bem mais cara do que as de óxido de ferro puro. Os profissionais de gravação só usavam as metálicas. E eu, como era metido a audiófilo, economizava a mesada só para poder comprar as da marca TDK.

Um outro aspecto das fitas na minha juventude foi a épica gravação do cassete Sutil como um cassetete, do grupo de humor Língua de Trapo. Em 1979, bem antes do lançamento do seu primeiro LP, o conjunto entrou num modesto estúdio e captou as músicas que performava em shows no circuito universitário. Usando o gravador Akai 4000 DS do meu pai, artesanalmente, eu passava a matriz do rolo para as fitinhas. Em seguida, elas eram acondicionadas em caixas plásticas transparentes e adornadas com uma língua colorida feita de retalhos. Foi assim, de mão em mão, comercializadas pelos corredores das faculdades, que a banda virou cult.

Por fim, o cassete teve até mesmo papel amoroso em minha vida. Certa vez me interessei (não propriamente no sentido bíblico) por uma amiga, infelizmente comprometida naquela ocasião. Revelei-lhe minhas (más) intenções, apesar dos pesares. A escolhida não disse palavra. Preferiu responder enviando, pelo Correio, um cassete recheado com dúzias de músicas francesas românticas. Para bom ouvinte, meia fita basta.