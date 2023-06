Minhas letras em letras garrafais -- Bossampa

Sobre letras de música e livros inspiradores.

No penúltimo dia da A Feira do Livro, passei pelo estande da editora Mireveja. Acompanho os lançamentos deles desde a primeira brochura: Buenos Aires, Livro Aberto. Logo fiz amizade com João Correia Filho, seu sócio fundador.

Durante a visita, João me colocou nas mãos a mais recente obra da casa: Minha cabeça trovoa - as letras que fiz e suas histórias, do músico Maurício Pereira. Como o próprio nome diz, cada letra do ex-Mulheres Negras traz um pequeno texto contando bastidores e particularidades da criação.

Achei a ideia excelente e, de cara, já sugeri duas coisas ao João: que o livro virasse uma coleção, e que um dos tomos seja dedicado às minhas letras e suas histórias. Para mostrar meu desejo de figurar brevemente na provável coleção, inicio hoje esta série de crônicas intituladas Minhas letras em letras garrafais.

Escolhi para a estreia Bossampa, parceria com Tony "Pituco" Freitas que está no meu CD solo Bossa 'n' humor. Eu a escrevi há uns 12 anos, e pasmem: quando estava hospedado numa pousada em Brotas, interior de São Paulo. Enquanto levava meu filho, de quatro anos, para passeios de charrete e boia-cross, contava os versos eneassílabos, com tônica na sexta, nos dedos.

Pituco e eu já havíamos concebido o conceito do álbum: satirizar a bossa nova. Faltava uma canção-manifesto. Foi quando imaginei o que aconteceria se o berço da bossa fosse São Paulo, e não o Rio. Seria um desvio, pensei. Pulou na minha frente o primeiro verso. Dali para frente foi andar de caiaque com o menino e ir construindo a letra.

Se quiser ouvi-la com a melodia, clique aqui.

BOSSAMPA

Bossa nova em São Paulo é um desvio,

pôr-do-sol é fumaça marrom,

dó-ré-mi é bibi fom-fom-fom,

e o barquinho encalhado no rio.

Tietê desaguando no asfalto,

São João, um Leblon, que beleza,

Minhocão, nossa vista chinesa,

Mexa bem e adicione os assaltos.

Apesar da neurose, invocamos

Tom Jobim, João Gilberto e Astrud,

e, por mais que São Paulo não mude,

insistimos e assim nós cantamos:

São, São, São, Pau, Pau, Pau, Lô, ô, ô, ô!

Bandeirantes por todos os lugares,

quero ver o Raposo Tavares

requebrando as cadeiras, ô, ô!

São, São, São, Pau, Pau, Pau, Lô, ô, ô, ô!

Vou botar catchup na pizza,

Iemanjá no lugar do barmitzvá,

pra tua bossa ter valor.