Minuta de golpe de Estado

Como todos sabem, nossa tentativa de derrubada do poder estabelecido não teve o sucesso esperado.

(Rawpixel)

Prezados colegas golpistas,

Como todos sabem, nossa tentativa de derrubada do poder estabelecido não teve o sucesso esperado. Claro, imaginávamos um revés ou dois, mas não que tudo poderia sair tão fora do nosso planejamento estratégico.

Para começar, não foi uma boa ideia tentar retirar o governo usando um exército de gansos. Apesar da surpresa e da originalidade, a contundência das aves não foi a mais adequada: elas não intimidaram o suficiente. A população achou até que era um desfile de carnaval antecipado e muitos até começaram a tirar selfies com os nossos "soldados". O pior é que os gansos gostaram da brincadeira e passaram a fazer carinho nos civis.

Segundo: o local escolhido para o nosso QG, o porão de uma pizzaria, não foi nada bom. O constante aroma de calabresa e muçarela se tornou uma distração constante. Além disso, o pizzaiolo não parava de perguntar se queríamos pedaços das redondas que saíam da fornalha, enquanto discutíamos planos ultrassecretos.

Terceiro: deveríamos ter conferido o calendário. Marcamos a revolução para o mesmo dia de um jogo da seleção brasileira. Meio país estava distraído e a outra metade com raiva por interrompermos a transmissão da peleja. Recebemos mais críticas por isso do que por tentar anular o governo atual.

Quarto: sobre o código secreto: "Batata Frita" foi péssimo para iniciar uma revolta. Não só é muito comum (o que causou confusão quando o pizzaiolo perguntava se queríamos batata frita ou pizza), mas também é uma denominação apetitosa. Atrapalhamo-nos várias vezes porque estávamos todos mortos de fome e a menção à guloseima nos desconcentrava.

Por último, mas certamente não menos importante, talvez o golpe tivesse sido mais eficaz se tivéssemos um objetivo claro. Lutávamos pela liberdade de quê? De usar meias coloridas? Por um país com mais Hitler e menos glitter? Ninguém estava muito certo sobre qual era o conceito por trás do movimento. Nem eu que estou escrevendo esta minuta a pedido de não sei quem, não sei de onde.

Por causa dessas pequenas falhas, a sublevação não deu certo. Fomos gentilmente escoltados para fora da praça principal por agentes de segurança que estavam mais confusos do que ameaçados. Eles nos deram um sermão, nos fizeram prometer nunca mais fazer aquilo e nos enviaram para casa com um lanche (sim, tinha batata frita).

Apesar de tudo, devemos olhar pelo lado positivo. Tivemos o levante mais bem alimentado e certamente o mais hilário da História do país. E, afinal, quem mais pode dizer que tentou derrubar um governo com gansos e um código secreto cujo nome era um item do cardápio do McDonald's?

Para o próximo motim, proponho uma abordagem mais tradicional. Ou pelo menos, um local de reunião sem cheiro de pizza. E, definitivamente, que não coincida com o dia do jogo do Brasil.

Atenciosamente,

Direção Nacional pelo Golpe de Estado