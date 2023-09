Montanha-russa criativa

Se a vida é uma comédia, o palhaço é o caos.

Em 2023, fiz 35 anos labutando como redator publicitário. E tem uma coisa que nunca se alterou nas agências de publicidade, como um todo, durante o período: as Concorrências. Os hoje chamados "pitch" são espetáculos esporádicos, mas que fariam as peças de Shakespeare parecerem fábulas de La Fontaine. Momentos dramáticos que rivalizam com as finais da Liga dos Campeões da UEFA. Sendo que, ao invés de jogadores, temos ideias publicitárias enfrentando um briefing.

Imagine um grupo de adultos juntos em uma sala de reuniões. O diretor de criação, normalmente um cara até tranquilo, se transforma em um especialista em marketing de guerra. É o maestro da sinfonia dissonante. Com olhos injetados, madrugada adentro, comanda a orquestra de criativos segurando uma fatia de pizza numa mão e um energético na outra.

As ideias começam a surgir, é como se estivéssemos em um concurso de quem pode falar mais alto e ser mais convincente. "Essa ideia é brilhante! Vai mudar o mercado!" grita um dos criativos, enquanto outro faz uma careta de desdém. O clima de rivalidade está no ar e o sarcasmo vira o idioma oficial.

As apresentações estão começando e o verdadeiro caos tem lugar. Slides voam pelo telão, cheios de imagens e conceitos provocativos. Mas, em vez de aplausos, o que se ouve são risadas de escárnio e críticas ferinas. "Isso é uma piada, certo?" alguém pergunta, enquanto outros balançam a cabeça em desaprovação.

Naquele instante, as personalidades reais emergem no ambiente. O tímido redator se transforma em um comediante stand-up, fazendo sarcasmo sobre seu próprio trabalho. O designer introvertido se torna um mestre da retórica, defendendo seus projetos com argumentos que desafiam a lógica. E o diretor de contas, geralmente aquela voz da razão, se torna um xiita, rezando para que sua linha seja a escolhida.

E o que dizer dos planners? Eles assistem a esse singular espetáculo com olhares impassíveis, como se estivessem em um julgamento de bruxas do século 17. São os árbitros desse combate, mas suas decisões poderão ser tão imprevisíveis quanto o clima no Círculo Polar Ártico.

As brigas, xingamentos e provocações sacodem as paredes até a entrega do material. É como se todos estivessem possuídos por espíritos beligerantes do marketing.

No fim, o grupo sai da Concorrência exausto e emocionalmente combalido. A psiquê está em frangalhos, como se tivessem sido submetidos a um experimento psicológico.

Porém, apesar do som e da fúria, voltam às suas mesas na manhã seguinte, prontos para recomeçar do zero. C'est la vie... o ofício é esse ciclo interminável de doideiras e montanhas-russas sequenciais. Ou, como se dizia no passado: "Publicidade, teu nome é sobressalto".

Curiosamente, a maioria segue acreditando que vai redefinir o planeta com suas peças. Mas, pensando bem, estão mesmo é contribuindo com a prosperidade dos terapeutas e coaches de mindfulness.