Na margem do rio Piedra eu sentei e transcendi

Chapeuzinho Vermelho, no estilo Paulo Coelho.

(Rawpixel)

No livro "Tempo e contratempo", Millôr (se assinando Vão Gogo) apresenta quatro versões da história de Chapeuzinho Vermelho. Como se fosse escrita por Rachel de Queiroz, por Austregésilo de Athayde, Guimarães Rosa, além de David Nasser e Jean Manzon. É ano do centenário do mestre, então me arrisco a agregar mais uma variante à galeria: a versão de Paulo Coelho.

Em um tempo imemorial, nas colinas de uma aldeia esquecida de La Mancha, Chapeuzinho Vermelho, uma jovem de olhos brilhantes e capuz encarnado, despertou para a busca interior.

Um chamado silencioso, mas intenso, ecoou em seu coração, levando-a a questionar o sentido da vida. Ela já não se contentava em ser apenas a bela jovem que todos admiravam; ansiava por algo mais profundo, algo que transcendesse as aparências.

A mãe de Chapeuzinho, reconhecendo a inquietude na filha, pediu-lhe que entregasse um cesto de comida e remédios para sua avó, que morava além da densa floresta que circundava a vila. Um desafio que parecia simples, mas que se revelaria como o primeiro passo em direção à uma importante reflexão pessoal.

À medida que Chapeuzinho adentrava na mata, os pássaros cantavam melodias misteriosas, como se fossem os guardiões de segredos há muito perdidos. Um lobo, que por acaso atravessava o rio Piedra, não era o predador que sua mãe havia comentado. Em vez disso, era um ser sábio, inteligente, charmoso, cujos olhos revelavam a compreensão do mundo.

"Chapeuzinho, você quer algo mais do que uma simples ida à casa de sua avó", disse ele com sabedoria no vozeirão.

"Você busca sua bem-aventurança, a verdadeira essência da alma. Siga o caminho que o coração deseja, não o que os outros traçaram para você."

A jovem, tocada pelas palavras do lobo, se sentou na margem do rio e passou a se questionar. Percebeu que a sombria floresta não era apenas um lugar assustador, mas também um símbolo de sua própria escuridão, seus medos e dúvidas.

Assim, a viagem de Chapeuzinho se tornou uma busca espiritual.

Ela mergulhou profundamente em si, confrontando seus próprios demônios e descobrindo forças internas. O capuz vermelho que usava, antes apenas um adorno, tornou-se um símbolo de sua própria paixão e coragem, uma marca de sua jornada anímica.

Ao chegar à casa da avó, Chapeuzinho não apenas entregou os alimentos e remédios, mas compartilhou com ela os ensinamentos do lobo e a sabedoria que havia adquirido. A avó, com lágrimas nos olhos, sussurrou:

"Você encontrou a Ventura, meu pequeno ser iluminado."

Chapeuzinho Vermelho retornou ao povoado. Não era mais a jovem que todos conheciam, mas um ser de luz, uma buscadora da suprema felicidade. E mais: fazia ventar, trovejar, chover e até nevar. Tornou-se fonte de inspiração para todos, mostrando que o verdadeiro júbilo só pode ser encontrado quando nos atrevemos a mergulhar nas profundezas da alma e seguimos nossa vereda mística.

E aquela cerrada floresta da vida, cheia de brumas e fantasmagoria, virou uma trilha de iluminação e autoconhecimento.

O Lobo? Bom, eu, mesmo sendo Coelho, admito que me coloco na pele de certos personagens. Tirem suas próprias conclusões e continuem comprando meus livros.