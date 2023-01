Não mudamos, não mudei, ou nada mudou?

Uma crônica musical sobre o Brasil de hoje e sempre.

(Daniele da Luz -Pixabay)

Em 2012, a vocação do Brasil para o desgoverno me inspirou estes mal traçados versos. Musicou-os o amigo Luiz Couto e gravamos "História do Brasil" no estúdio do maestro, arranjador e produtor musical Ruriá Duprat. Por um acaso, achei o registro num desses hard-disks abandonados pelas gavetas. A minha sensação hoje é a de que, em dez anos, pouca coisa se aperfeiçoou aqui pelas barrancas da Botocúndia. Talvez até pioramos... E você, compactua do meu ponto de vista? Abaixo, a letra para cantar junto. Ou não.

HISTÓRIA DO BRASIL (clique e ouça)

Eu quero dedicar esta canção / A quem chamam político e ladrão / No fundo, os que fazem nossa História / Dedico as minhas rimas e os meus versos / A seus expedientes mais perversos / Pra que tudo fique na memória

A história da bagunça no coreto / Está lá nos livros do Lima Barreto / Os barnabés roubando à luz do dia / Os duques e as duquesas de Tefé / Tornando-se os barões do grão-café / Dando as costas para a tal da monarquia

Pois viriam os românticos momentos / O ciclo da borracha, esse portento / Deus, como se pintou e se bordou! / Construíram-se teatros na floresta / Importaram-se tenores para a festa / Amazonicamente se furtou

O rio de dinheiro e de entulho / Desaguou inteirinho em seu Getúlio / E seus corruptozinhos tão pernósticos / Locupletaram-se feito uns dementes / Com Heitor Villa-Lobos de regente / Num imenso concerto apoteótico

Quem acreditou que era mesmo o fim / Do assalto à mão armada e do butim / Não contava com novas roubalheiras / Chegaram os milicos de plantão / Milagre brasileiro no brasão / Dívida externa e mais pau na moleira

Foi tanta bizarrice e bandalheira / E tanto coronel fazendo a feira / Que a ditadura logo deu a luz / Políticos venais pensando em si / Comprando BMW, jet-ski / Como quem compra milho pra cuscuz

E hoje não é muito diferente / Só o discurso é bem mais envolvente / Com muito blablablá e empulhação / Melhor não se iludir com mais bravatas / Guardemos na memória essas mamatas / Não se muda assim uma vocação