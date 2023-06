No bico do corvo

"Um dia, notei o óbvio: aquela paradeira ia me ferrar. Não deu outra".

- Só pode ter sido a pandemia. É, ali começou a desandar. Todo mundo entocado dentro de casa, sempre achei que quando não entra muito oxigênio, o ambiente mofa. O ambiente, o entorno, a cuca, os membros inferiores, tudo. Um dia, notei o óbvio: aquela paradeira ia me ferrar. Não deu outra. Eu era gerente de uma oficina mecânica. Você olhava pras ruas e via carro? Um ou outro, ambulância, viatura policial, caminhão de bombeiros. A mecânica aguentou mais uns seis meses e fechou as portas. Não rolou. Vim pra casa e, com a patroa, decidimos ir pelo caminho clássico: comercializar pães orgânicos. Com a rescisão, investi numas formas bonitas, farinha de trigo italiana. O problema foi que, não sei bem o porquê, a humanidade inteira parece ter resolvido assar pães alternativos durante a epidemia de Covid. Só no nosso prédio eram nove condôminos competindo pra garantir o pão levain nosso de cada dia. Não rolou. Na última entrega presencial que fiz acabei me dando mal. Foi numa casinha de vila na Previdência. Toquei a campainha e saiu uma mulher cuja fisionomia me era familiar. Veio até a calçada com um garoto dos seus dez anos. Em vez de pegar a sacolinha com o pão (de sal da Mongólia, azeite e sálvia), ficou me olhando fixamente. Depois de muitos segundos constrangedores, descarregou: "até que enfim veio conhecer teu filho, hein, Isaías?". Era a Clarinda. Dividimos uma quitinete na época do Fernando Henrique e terminamos compartilhando o mesmo leito. Nem sabia que era pai do Saulinho. Fiquei em choque, mas procurei não traumatizar a criança. Fiz festinhas, perguntei sobre a escola, os amiguinhos. Dois meses depois, o oficial de Justiça chegou: cobrança judicial de pensão alimentícia de menor. Não tinha sequer um níquel para o advogado de defesa. Tentei, apesar dos pesares, um acordo com a mãe. Não rolou. Ainda fico, entre enjoado e enojado, de estar agora pendurado nesse bico de corvo. Fora que é uma situação ridícula, a criatura sendo rolada de lá pra cá numa biqueira tosca, pareço um palito Gina. Imaginei inúmeras situações bisonhas na minha existência, mas, virar presa de uma ave tão asquerosa, nunca. Seria, concordo, o meu caminho natural. Falido, separação litigiosa da esposa (por razões óbvias), quilos de farinha de trigo importada estragando no armário, sem teto, e tendo que honrar duas pensões - parar na goela de uma gralha era mesmo o esperado. Fora o atropelamento pelo motoboy do I-Food. A gota d'água pra eu virar ração de rapinante. Deprimido pelos acontecimentos, sai para uma caminhada na avenida Sumaré, pensando em oxigenar a mente. Não rolou. Mas, pensando bem, rolou, sim: o motoqueiro na ciclofaixa, o baú de pizza, os dois rolando por cima de mim. Acabei mofando na língua desse bicho escroto. É como sempre digo...

- CRAA-CRAA!