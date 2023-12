No princípio era o fim

A terra estava sem forma e vazia; as trevas cobriam o abismo e o Espírito do Despotismo pairava sobre as águas.10

(Carlos Castelo no Dall-E)

No princípio, o Fascista criou o céu e a terra.

A terra estava sem forma e vazia; as trevas cobriam o abismo e o Espírito do Despotismo pairava sobre as águas.

O Fascista disse: "Faça-se a luz!". E a luz foi feita por intermédio de uma empresa privada estrangeira.

Continua após a publicidade

O Fascista chamou à luz noite, e às trevas dia. Sobreveio a tarde e depois a manhã: foi o primeiro dia de Orgulho Mundial da Raça.

E assim se fez. O Fascista chamou ao firmamento céu. Tudo realizado sem licitação.

O Fascista disse: "Que as águas que estão debaixo do céu se juntem num mesmo lugar, e apareça o elemento árido".

O Fascista chamou ao elemento árido Piauí, e ao ajuntamento das águas Piscinão de Ramos. E o Fascista viu que isso não era bom. Condenou assim os habitantes dessas paragens à subserviência eterna à classe dominante.

Então, disse: "Produza a terra plantas para alimentação e ervas que levem ao encarceramento de todos os puxadores de fumo esquerdistas. E assim foi feito.

O Fascista fez os animais selvagens, os animais domésticos, e da mesma forma todos os outros animais como Ele.

Então, disse: "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança: branco, heterossexual, cisgênero".

Continua após a publicidade

O Fascista tentou criar o homem e a mulher à sua imagem. No entanto, naquele instante, a empresa privada de fornecimento elétrico, provocou um apagão geral. Multiplicaram-se acidentalmente raças e gêneros.

Assim foram concluídos o céu, a terra e as Forças Armadas.

O Fascista disse: "Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar que seja adequado".

Então, mandou o homem a um profundo sono; e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar.

E da costela que tinha tomado do homem, o Fascista concebeu o economista anarcocapitalista. Dali em diante, todos os serviços públicos foram privatizados.

A propriedade privada, a partir daquele momento, foi considerada sagrada. E, para sua a proteção e respeito, o Fascista distribuiu armas a todos os seres humanos.

Tendo o Senhor Fascista terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho em Orlando.