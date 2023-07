Nove anos de crônicas ou algo assim

Que Thalia continue lançando suas folhas de hera sobre nós.

No dia 30 de junho de 2014, às 11h50, eu estava na minha mesa de trabalho quando apertei o botão "Publicar" do primeiro texto do Crônica por Quilo. Faço o mesmo agora, e na mesma hora: nove anos, 540 textos postados depois.

Durante esse período pari dois livros com material retirado principalmente daqui: Clássicos de mim mesmo e Crônica por quilo. E, ainda em 2023, lançarei outra antologia pela editora Urutau.

Por causa da minha atividade como cronista - que se iniciou no Estadão, nos anos 1980, no Caderno 2 -, tive a oportunidade de circular por muitos e variados veículos. Fui colunista do Pasquim 21, Caros Amigos, Exame Vip, Sexy, Playboy, Jornal da Tarde, Bravo!, Rubem, Cult, UOL, Meio Norte, Bula, Brasil 247 e Brasil de Fato.

Hoje, mantenho colunas semanais no jornal O Dia, de Teresina (meu nascedouro), e na revista Fórum.

Tive ainda o privilégio de ser prefaciado por gente da mais alta patente: Luis Fernando Verissimo, Gregório Duvivier, Paulo Caruso, Glauco Mattoso, Manuel da Costa Pinto, Ruy Castro, entre outros tantos notáveis.

Não trago, por outro lado, em meu currículo nenhuma premiação como cronista. Sempre obedeci aos mandamentos do clássico texto de Millôr Fernandes, Decálogo do verdadeiro humorista.Nele, o guru do Méier defende que a raça dos pilheriadores, como eu, não deve participar de concursos que os aceitem como ganhadores. Até porque perderiam o direito de satirizar os concursos e tudo o mais. Levo o preceito, de forma literal, até hoje e não me arrependo. Especialmente quando vejo o nível "dramaturgia da Record" em que se meteu a mofa nacional.

Por fim, esses meus nove anos no Estadão me lembraram as nove irmãs, as nove musas das artes na mitologia grega. Uma delas era Thalia, protetora da comédia. Thalia é vista na criação de peças cômicas, inspirando autores a explorar o humor, a sátira e a ironia. Frequentemente acompanhava Apolo, o deus da música, da verdade e da profecia, que serviam como fonte de inspiração aos satiristas.

Nove anos, nove musas, Thalia, Apolo. Certamente estou - ainda mais junto a você, amigo leitor - em ótima companhia.

Que a patrona do riso continue lançando suas folhas de hera sobre nós, bobos cronistas dessa corte cada vez mais coorte. Ou algo assim.

