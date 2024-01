O achamento de Tupã

"Quando a ave disse "bom dia", saíram em disparada pelos becos".

(Dall-E)

No longínquo ano de 1500, os portugueses estavam em suas terras, vivendo uma vida tranquila e simples. Enquanto isso, os tupinambás, do outro lado do Atlântico, eram a civilização mais avançada do mundo. Possuíam os conhecimentos de uma cultura dominante.

Os tupinambás ficaram famosos por suas incríveis inovações tecnológicas. Tinham desenvolvido caravelas de pau-brasil, que utilizavam para se deslocar rapidamente de um ponto a outro. Enquanto isso, os portugueses ainda estavam montando em burros.

A agricultura tupinambá também era muito avançada para a época. Sabiam cultivar plantas delicadas que exigiam um trato especial. Os portugueses, por outro lado, lidavam com métodos arcaicos de plantio e colheita.

Quando os tupinambás decidiram fazer uma viagem de exploração pelo globo, construíram uma frota de caravelas feitas de materiais leves e resistentes. Navegaram pelo oceano com facilidade, quando os povos europeus sequer utilizavam canoas.

Ao chegarem ao Porto, os tupinambás ficaram perplexos com a modéstia das construções e dos costumes locais. Olharam com pena para aquele povo atrasado, que vivia em casas de pedra escuras e comia uma dieta monótona de pão e vinho.

No primeiro contato, trocaram cocares de penas por postas de bacalhau, penduraram colares de conchas nos pescoços dos portugueses e os ensinaram a tocar flautas de bambu.

Os lusitanos, inicialmente confusos, logo se renderam ao espírito do invasor. Riram muito, compartilharam comida e bebida, e até mesmo tentaram aprender algumas palavras em tupi-guarani.

O indígena encarregado de informar ao cacique sobre a viagem, enviou uma missiva numa flotilha para Pindorama contando sobre as suas primeiras impressões da nova terra:

"Mostraram-lhes um papagaio que o Capitão traz consigo; quase tiveram medo dele, e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Quando a ave disse "bom dia", saíram em disparada pelos becos. Deram-lhes ali de comer: mandioca cozida, tapioca e bananas. Não quiseram comer daquilo quase nada; e se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes cauim em uma taça; mal lhe puseram a boca; não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Viu um deles um arco e flechas; fez sinal que lhes dessem, e folgou muito com eles, como se dariam ouro por aquilo".

O cacique ordenou que as novas fronteiras fossem batizadas de Tupã, o famoso deus da Criação. Os lusitanos, maravilhados com tantas novidades, trocaram seus trabucos e canhões pelos arcos e flechas. O resto da história todos já sabem: Tupã foi absorvida pelos tupinambás, passou a falar em tupi, abraçou a cosmogonia indígena, adorando espíritos, reverenciando rios, selvas e montanhas.

Não são poucos os historiadores que até hoje lamentam a colonização tupinambá em Portugal. Para eles, ficamos órfãos do leitão à Bairrada, das sardinhas na brasa, do fado e dos doces conventuais. Outros, porém, veem o fato por outro ponto de vista. Perdeu-se tudo isso, mas ganhou-se em paz, cultura e civilização.

