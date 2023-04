"Aniversário. O eco do tempo". (Pierre Véron)

O patriarca está aniversariando. Passa o dia recebendo cumprimentos de amigos, parentes e colegas de profissão. A maioria através das redes sociais. Parabéns, felicidades, que o seu dia seja maravilhoso, que o novo ciclo seja repleto de muita saúde, paz e amor. As mensagens são inúmeras e todas parecidas. Em algumas, os seguidores aproveitam para enviar links de propaganda de seus trabalhos ou serviços. Seja muito feliz e ouça a faixa [X] do meu novo álbum. Parabéns e compre meu novo livro de ensaios sobre a osteoporose.

A câmera mostra, o aniversariante entrando em seu carro e indo em direção à escola da filha de 10 anos. Não há vagas na acanhada rua. É preciso promover um longo percurso até voltar ao ponto de origem. O aniversariante se irrita, soca o volante, xinga. Em cinco minutos está novamente defronte ao colégio. A filha já o espera na porta. Desculpa-se por não ter mandado um áudio nas primeiras horas da manhã saudando o dia do aniversariante.

Vão a um restaurante de shopping. Discorrem sobre séries, bullying, invasões de desequilibrados mentais às escolas e sustentabilidade. A mãe, horas depois, apanha a filha no estacionamento. O aniversariante se dirige ao escritório. Em plano geral, sua chegada é mostrada pela câmera. Há quatro pessoas, de pé, o aguardando no mesão de trabalho. Todos vêm, ao mesmo tempo, abraçá-lo e permanecem unidos por alguns segundos. Depois voltam à rotina dos jobs.

Pontualmente, às 20 horas, terminado o rodízio de seu automóvel, com placa de final 4, o aniversariante vai se encontrar com os dois filhos mais velhos num restaurante italiano da Vila Buarque. Os rebentos já o aguardam à mesa bebendo cerveja e beliscando nacos de queijo parmesão.

Antes mesmo de se sentar, os rapazes pedem que o aniversariante imite um membro distante da família. O pai promove um falsete agudo, franze o rosto, consuma tiques. Riem alto, a câmera mostra os comensais olhando feio para o trio.

Quando chega o gim tônica do aniversariante, o primogênito aponta o celular para o QR Code, analisa o cardápio digital, e sugere que ordenem o pappardelle. O garçom aprova a pedida, abastece o copo do aniversariante com mais tônica e se retira rumo à cozinha. O filho mais novo pede ao barman que tire uma selfie da família. A câmera faz um travelling revelando as habilidades do rapazote com o celular.

Após o registro fotográfico, os filhos presenteiam o pai com A Universidade Desconhecida, de Roberto Bolaño. Este elogia o livro e o autor.

Mais tarde, na cama, o aniversariante abre a obra e lê, ao acaso, o poema em prosa 27 años. Fecha os olhos e decide, antes de se entregar ao cansaço, que no dia seguinte fará uma crônica decalcando o estilo daquele texto do autor chileno.